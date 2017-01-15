Son kale “TÜRKİYE”

15 Ocak, 2017

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Halil Uygun

BERİNGEN – Belçika’nın Flaman kesiminde yer alan Beringen şehrinde Casino salonunda 15 Temmuz kahramanları anıldı. Son kale “Türkiye” isimli oyun izleyiciler tarafından beğeni ve gözyaşları içinde izlendi. Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır diye haykıran izleyiciler zaman zaman gözyaşlarını tutamadılar. Ay yıldızlı bayrağımız 7-70 tarafından coşkuyla sallandı. Vizyon Derneği Başkanı Abdülkadir Yılmaz ve Elif Yılmaz tarfından düzenlenen gecede ise 30 yıllık tecrübeye sahip olan Gözyaşı Geceleri grubu, son kale “Türkiye” oyununa sergiledi. Aslında bu bir oyun değil Türkiye’de geçtiğimiz 15 Temmuz’da paralel yapının darbe girişimi olmakta

Eski Türkiye ve Yeni Türkiye

1987 de başlayan ve yeni nesillere “Eski Türkiye” ve “Yeni Türkiye’yi anlatan hikâyede çocukluklarını birlikte geçirmiş üç arkadaşın birbirlerinden hazin kopuş hikâyesi. Üç Dede, üç çocuk. Üç dede eski Türkiye ve yeni Türkiye’nin sembolü olacak. Üst aklın maşası olan bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ terör örgütünü yönlendiren dış güçlerin ajanlarıyla kardeşler arasına soktuğu fitnenin acı veren hikâyesi. 15 Temmuz’da ülkenin işgaline giden yolda mazlumların ve İslam Dünyası’nın SON KALESİ olan güçlenen Türkiye’nin Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile 15 Temmuz dirilişi. Hikâye profesyonel tiyatro oyuncularımızın canlandırdığı tiyatral bölümler, yeni Türkiye’nin, güçlü Türkiye’nin görsellikleri, özel çekimlerle film tadını veren kliplerimiz ve sinevizyon gösterileri, etkileyici müzik ve ışık efektleri ile sürekli bir aksiyonla Can Ahmet’in seyirciyi milli ruhla canlandıran şiir dinletileri ile de Türkiye sevgisi doruk noktaya çıkıyor. Gösteri havasındaki tiyatral sahnemiz Mehter ve halay gibi folklör gösterileri ile de görsel bir şölene dönüştü

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