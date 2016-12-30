SOSYAL GÜVENLİKTE 2017 BİLGİLERİ

30 Aralık, 2016

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2017 yılı Sosyal Güvenlik alanında ki istatistiki bilgiler veriler:

Yasal Sağlık Sigorta kurımları 1 Euro´nun 95 Centlik kısmını sağlık hizmetleri için harcarken bu miktar özel sağlık sigorta kurumlarında ise 89 Cent. 2017 yılında sağlık ve bakım sigoratısı üst prim hesaplama hesaplama miktarı 4.350 Euro olarak belirlenmiştir. 2015 yılında yasal sağlık sigortasının hizmetler için harcamış olduğu günlük miktar 554 miyon Euro olarak tespit edilmiştir. Bu miktarın 2016 yılı için 600 miyon Euro olacağı tahmin edilmektdir. Şuan itibarı ile Almanya´da yasal sağlık sigortası kapsamında sigortalı olan üye sayısı 71,12 milyondur. Her doğan 3 çocuktan bir tanesi AOK bünyesinde sigortalanmaktadır. Yasal sağlık sigortastısı koruyucu hizmetlerde /Präventionmaßnahmen 2.494.103 kişiye hizmet sunulmuştur. Bu hizmetlerin 2 milyona yakınını AOK sağlık kuruluş sunmuştur. Kurum olarak aşağıdaki yataklı hizmetler için ortalama olarak yapmış olduğumuz ödenekler:

Apandis ameliyatı: 3321 €

Kalp anjiyosu: 48910 €

Bel fıtığı ameliyat:ı 7.030 €

Yapay kalça protezi: 7.657 €

Yapay diz kapağı protezi: 7.926 €

Erken doğum 1.500 gram ağırlığa kadar: 53,117 €

Almanya´da 2014 yılı itibari ile hizmet veren doktor sayısı 365.247 beirlenmiştir. Bu sayı 1992 yılında 251.877 idi.

Öğrenci sigortasınında bulunan gençler 2017 yılı itibari ile 88,72 € / 90,34 € sağlık ve bakım sigortası için aylık prim öderler.

Serbest meslek sahiplerinin 2017 prim ödeme alt taban miktarı ise 2.231,25 € tir. Yani Bu miktar üzerinden sağlık, ve bakım sigortası primi öderler.

2017 Yılı katkı payı alt taban sınırı 49,08 € olarak hesaplanmıştır. Yani Befreiungsausweis alabilmek için gerekli olan alt taban sınırı 49,08 € dur. Bu miktar sosyal yardım alan vede aynı zamanda kronik rahatsızlığı olan kişilerin ödemiş oldukları miktadır.

Aile sigortasından bulunan kişilerin en fazla kazanç miktarları: 450 € Minijob/geringfügige Beschäftägung veya aylık düzenli geliri 425 € ise bu kişiler aylık sigortasının diğer şartlarını yerine getiriyorlar ise, o vakit bu hizmetten istifade edebilirler.

Diş yaptırma işlevinde maddi destek miktarının iki katı olabilmesi için gerekli olan brüt gelir miktarları:

1 kişi için 1.190 €

2 kişi için 1.636,25 €

Daha sonraki her bir birey için 297,50 € üstüne eklemek kaydı ile bu hesaplama işlevini yapabilir, 50% olan ödenek miktarını 100% çıkarabilme hakkına sahip olursunuz.

Sosyal güvenlik alanındaki prim oranları:

İşsizlik sigortası prim oranı 3 %

Emeklilik sigortası prim oranı 18,7 %

Hastalık sigortası prim oranı 14,6 %

Bakım Sigortası prim oranı – çocuklu 2,6 %

Bakım Sigortası prim oranı – çocuksuz 2,8 %

Ortalama ek sağlık sigortası prim oranı 1,1 %

Bu vesile ile 2017 miladi yılının bütün dünyaya barış, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

2017 yılında görüşmek üzere, esen kalın, Necati Suözer.

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