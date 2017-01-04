SOSYAL MEDYADA NEFRETE CEZA

4 Ocak, 2017

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Halil Uygun

N-VA (Flaman Milliyetçi Cephe) Partili Federal Hükümeti İçişleri Bakanı Jan Jambon, İstanbul Reina’daki saldırıda hayatını kaybeden Türk kökenli Belçikalı Kerim Akyıl’ın arkasından sosyal medyada ırkçı paylaşımlarda bulunanların cezalandırılacağını söyledi. İçişleri Bakanı Jan Jambon, 2016 yılı başından beri Federal Emniyet Müdürlüğü’nde internette nefret söylemi, radikal düşüncelerin yayılması ya da sübyancı yayınları takip eden özel bir birim kurulduğunu bildirirken, yaklaşık 400 facebook ve twitter hesabını n kapatıldığını bildirdi. Bakan Jambon, bu birime daha fazla yatırım yaptıklarını ve şu anda 15 yeni elemanı işe almak istediklerini de kaydetti

Sanal âlemde ırkçılık arttı

Bakan Jambon ayrıca Kerim Akyıl’ın arkasından yazılanları “iğrenç” şeklinde yorumladı. Jambon, “Bu kadar trajik bir olayın ardından nasıl bu şekilde insanlık dışı mesajlar yayınlanır anlayamıyorum. Bu benim yaşamak istediğim toplum değil” dedi. Kerim’in babası Ali Akyıl, “sosyal medyada merhum oğlum Kerim hakkında paylaşılan üzücü yorumların artık son bulmasını istiyorum. Kerim’ina ayrılığı halen tazeliğini korumakta” dedi

Irkçılar ne yaptıklarını bilmiyorlar

Ali Akyıl, “Bizlerde Belçika’nın bir parçası olduk. Oğlumun naaşsını Türkiye’de defnetmeyip buraya getirdik. Yani Belçika’da Müslüman mezarlığını naaşsı defnedilecek. Ben Belçika’ya işçi olarak gelen babamın sayesi ile geldim. Merhum Kerim Belçika doğumlu ve çifte vatandaş idi. Bizler kanunlara uyan insanlarız. İnsanlardan sağduyu bekliyorum, Belçikalılardan rıca ediyorum, lütfen sosyal medyada ırkçı, ayrımcı üzücü yorumlarda bulunmasın ve paylaşmasınlar. Ben bu ülkenin bir parçasıyım, ırkçı, ayrımcı ve üzücü yorumda bulunan ve paylaşanlara açıyorum. Onlar ne yaptığının farkında değiller, onlar zavallı insanlardır” sözlerine yer verdi

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