SÖZDE ANIT KRİZİ KAPIDA…

22 Mart, 2017

Yorum Yok

KÖLN – Almanya’nın Köln Büyükşehir Belediyesinin ‘sözde Ermeni soykırım anıtı’ dikme talebine onay vermesi, Köln ve çevresindeki Türk derneklerini harekete geçirdi- Köln’de basın açıklaması düzenleyen 44 Türk derneği temsilcisi, belediyeyi almış olduğu bu karardan geri dönmeye davet ederek, karara karşı toplumsal ve hukuki yollara başvuracaklarını açıkladılar. Almanya’da Köln Büyükşehir Belediyesinin, Ermeni diasporasının bir mezarlıkta “sözde Ermeni soykırım anıtı” dikme talebine onay vermesinin ardından Türk dernekleri harekete geçti. 44 Türk derneğinin bir araya gelerek oluşturduğu “Köln ve Bölgesi Türk Dernek ve Birlikleri İnisiyatifi” Köln’de düzenlediği basın toplantısında, Köln Belediyesine, alınan bu yanlış karardan dönme çağrısında bulundu. İnisiyatif adına konuşan Rafet Öztürk, “Her inanç grubu, kendine ait mekanlarda anma kültürü başta olmak üzere dini ritüel ve kültürel kültlerini anayasa ve yasalar çerçevesinde yaşatabilme hakkına sahiptir. Ancak Türk ve Müslümanların defnedildiği ve kamuya ait bir mezarlıkta dini bir ritüelin siyasete ve polemiğe alet edilerek yaşatılmaya çalışılması açıkça bir provokasyondur. Bu durum kültürler arası hoşgörü, huzur ve barışı ilke edinen bir toplumun değerleri ve dirayetiyle alay etmektir.” dedi. Öztürk açıklamasında, 44 Türk derneğinin oluşturduğu bu inisiyatif ile ilgili kişilerle görüşüp tüm uzlaşı yollarını denemelerine rağmen, belediyenin almış olduğu bu karar ile diyaloğu, iletişim ve görüşmeyi ilke edinen bir toplumun değer, hissiyat ve düşüncelerinin yok sayıldığı, siyasi rant kaygısıyla adeta diyalogsuzluk, hırçınlık, çekişme ve çatışmaya prim verildiği ifade etti.

Tüm diyalog yollarını açık tutmalarına rağmen Köln Belediyesinin kendileriyle görüşmeden aldığı bu kararı eleştiren Öztürk, şunları söyledi: “Çeşitli aşamalardan geçip Köln Belediyesi Ana Komisyonuna getirilerek yangından mal kaçırırcasına karara bağlanması kabul edilebilir demokratik bir tavır değildir. Türk sivil toplum kuruşlarının sadece temsilcisi olduğu toplumun değer ve hassasiyetlerini dile getirmeye çalışmalarını kategorik bir şekilde ‘milliyetçilik’ ile yaftalayarak dışlanmaya çalışıldığı, mevcut ortamın bir an önce son bulmasını, mantıklı ve aynı göz seviyesinde bir iletişim zemininin oluşturulmasını arzu ediyoruz.”

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ

Öztürk “İnisiyatif, darılmadan, alınmadan, dağılmadan yaşadığı toplumdan ayrılmadan saygı ve sevgi ilkeleri çerçevesinde bu kararın kabul edilemez olduğunu ilan eder ve bu kararı, barışı ve birlikte yaşamayı prensip edinen Köln toplumunun vicdanın kabul etmeyeceği inancını paylaşır. Adalet ve kardeşliğe inanan Köln Türk toplumu, bu karara karşı tüm siyasi, toplumsal ve hukuki yollara başvuracağını ilan eder, diyalog, iletişim ve birliktelik adına ortak anıt fikrinden vaz geçmeyeceğini kamuoyunun bilgisine arz eder” dedi.

Olayın geçmişi

Almanya’nın Köln Büyükşehir Belediyesi, Ermeni diasporasının bir mezarlıkta “sözde Ermeni soykırım anıtı” dikme talebine onay verdi. Yaklaşık 100 bin Türk’ün yaşadığı Köln kentinde, 5 bin üyesi olan Ermeni cemaati anıt dikmek için 2015 yılında başvuruda bulunmuştu. Müracat önce belediyenin yeşil alanlar komisyonuna yapılmış, sonra şikayet komisyonuna aktarılmış, bunlardan çıkan olumlu sonuç ana komisyona getirilip burada oy birliği ile kabul edilmişti. Komisyon Köln’deki Brück Lehmbacher Weg’deki belediyeye ait mezarlığa, Ermeni cemaatinin haç şeklinde taş anıt dikme ve üzerine sözde Ermeni soykırımının yazılması yönündeki talebinin kabul edildiğini açıklamıştı.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

