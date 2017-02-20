SPD’Lİ BARAN SAHAYA ERKEN İNDİ

20 Şubat, 2017

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DORTMUND – Dortmund SPD Gurup Başkan Vekili ve Belediye Meclis Üyesi Volkan Baran, 14 Mayıs’ta yapılacak eyalet meclisi seçimleri için sahaya indi. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi seçimlerinde partisi SPD tarafından aday gösterilen Vaolkan Baran, saha çalışmalarına hız Verdi.

Volkan Baran, ”14 Mayısta yapılacak olan Eyalet Meclisi seçimlerinde partim tarafından milletvekili adayı olarak gösterilmemi bugüne kadar verdiğim emeğin karşılığı olarak gördüm ve buda beni çok memnun etti. Şimdi daha iyisini yapmak için sahaya inme zamanının geldiğine inanıyorum ve bugün burda seçim için hazırladığımız şekerleri ve kartlarımızı vatandaşlara dağıtıyoruz. Gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. Herşey Dortmund için” dedi.

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