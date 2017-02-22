STUTTGART KISITLIYOR

22 Şubat, 2017

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Almanya’nın Stuttgart kentinde yüksek çevre standardını karşılamayan eski dizel araçların 2018’den itibaren şehir merkezine girişine kısıtlama getirildiği bildirildi

STUTTGART – Almanya’nın stuttgart kentinde yüksek çevre standardını karşılamayan eski dizel araçların, gelecek yıldan itibaren şehir merkezine girişine kısıtlama getirildiği bildirildi. Alman basınında yer alan haberlerde, Stuttgart’ta koalisyon ortakları Yeşiller ile Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partilerinin 2018 yılından itibaren Avrupa Birliğinin (AB) en yeni kirlilik önleme kuralı olan “Euro 6” standardına uymayan dizel araçların, hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde kente sokulmaması konusunda ortak karar aldıkları aktarıldı. Haberlerde, başkenti Stuttgart olan Baden Württemberg Eyaleti yetkililerinin, bu önlemin insan sağlığına zararlı dizel emisyonları azaltma amacıyla alındığını ifade ettikleri bildirdi.

Alman Otomobilciler Birliğinden tepki

Söz konusu gelişmeler ülkede tartışmalara yol açtı. Alman Otomobilciler Birliğinden (VDA) yapılan açıklamada, “Şehirlerdeki hava kalitesini iyileştirmek için, dizel araçların büyük bir kısmı için trafik kısıtlamaları yerine, trafik akışının sağlanması, tıkanıklığın giderilmesi gibi daha akıllı ve hızlı önlemler üzerinde durulmalıdır.” denildi. Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt de söz konusu kararın yanlış olduğunu düşündüğünü ifade etti. Hava kirliliğinin yüksek olduğu bilinen Stuttgart’ta 107 bin dizel aracın kayıtlı olduğu, bunun 73 bininin “Euro 6” egzoz gazı standardına uymadığı belirtiliyor. Almanya genelinde ise yollardaki dizel araçların yanızca yüzde 10’unun “Euro 6” standardına uyduğu tahmin edilmekte.

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