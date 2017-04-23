STUTTGART’DA COŞKU ZİRVE YAPTI

23 Nisan, 2017

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Mustafa Karaman,

STUTTGART- DİTİB’e bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Stuttgart-Feuerbach Yeni Camii Derneğinin organize ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkulu bir şekilde kutlandı. DİTİB Feuerbach Kadın Birliği Başkanlığının düzenlediği eğlence programı muhteşem eğlence dolu geçti. DİTİB Feuerbach Konferans Salonunda çocuklara yönelik zengin bir etkinlik düzenleyen DİTİB Feuerbach Kadın Birliği Başkanlığı faaliyetleri ile çevrenin taktirini kazanmayı bildi. Düzenlenen programın açılış konuşmasını Stuttgart-Feuerbach Yeni Camii Derneği Başkanı İsmail Çakır yaptı. Günün anlam ve önemini üzerinde bir konuşma yapan Çakır, 23 Nisan 1920’de ülkenin kuruluşuna giden yolda, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin temellerinin atıldığını ifade ederek, milletlerin tarihinde ve hayatlarında çok önemli bir yer ediğindiğine dikkat çekti. Çakır, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak, çocuklara verilen en güzel bir armağandır. Bu bayram Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara verdiği değerin en önemli göstergesidir. Gençlerimize ve çocuklarımıza bugünümüzü ve diğer milli günlerimizi hatırlatmamız gerekiyor. Eğer dünü unutmazsak, yarına daha güvenle bakarız. Bu gün, Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği tek gündür” dedi. İsmail Çakır ayrıca çocuklara yönelik böyle bir organizasyonu gerçekleştiren Kadın Kollarını tebrik etti. Öte yandan çocuklar için bayramların önemli olduğunu belirten DİTİB Feuerbach Kadın Birliği Başkanı Hatice Güney de “Bu ve benzeri günlerin, çocukların hayatlarında hatırlayacakları çok güzel anılardır. Benim dönemimde de dini ve milli bayramları aynı coşku içeriside kutluyorduk. Bu vesile ile çocukların bayramını kutluyor, bundan sonraki hayatınızda her gününüzün bayram sevinci içerisinde geçmesini ve bayramın tüm insanlık için barış, huzur ve hayırlara vesile olmasını Canabı Hak’tan niyaz ediyorum” diyerek bu mutlu günde emeği geçen herkese teşekkür etti. Çocukların seslendirdiği çocuk şarkılarıyla renklenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması, çocukların doyasıya eğlendiği programda çocuklar kaşıkta yumurta yarışması, mendil kapmaca ve birçok oyunla günü eğlenceli geçrdi. Ayrıca kendi bayramlarının tadını doyasıya çıkaran çocukların eğlencesiyle devam ettikten sonra yarışmalar sonunda her katılımcı çocuklara şekerler ile birçok hediyeler verildi.

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