SUAT ÖZCAN GÜVEN TAZELEDİ

27 Şubat, 2017

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Mustafa Karaman

KORNWESTHEİM- DİTİB’e bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kornwestheim Ayasofya Camii Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek aday olan Suat Özcan ve arkadaşları oy birliği ile seçilerek göreve getirildiler. Kongre’de muhasebe ve faaliyet raporunun okunmasının ardından seçime gidildi. Yapılan oylamada üyelerin oyları ile 6. kez tekrardan başkanlığa Suat Özcan getirildi. Seçimin ardından DİTİB Kornwestheim Ayasofya Camii Derneği Başkanlığına yeniden getirilen Suat Özcan, cemaate kısa bir konuşma yaptı. Başkan Özcan, kendisine ve arkadaşlarına oylarıyla destek veren üyelere teşekkür ederek, çevredeki derneklerle işbirliği ve diyalog içersinde olacaklarını ve bu doğrultuda da hareket edeceklerini belirtti. Özcan, DİTİB Kornwestheim Ayasofya Camii Derneği olarak kapılarının herkese açık oldğunu, önyargısız ve herkese eşit bir şekilde davranacaklarını belirterek, kendilerine gelecek her türlü olumlu projelere destek vereceklerini ve de aynı zamanda yönetimin eleştirilere açık olduğunu ve bu altı yılda kendilerine bu güveni veren herkese teşekkürlerini belirterek birlikten kuvvetin doğduğunu söyledi. Yeni seçilen yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Fikir alış verişinde bulunulan toplantıda ileriye dönük birçok projelerin de ilk atılımları masaya yatırıldı.

GENİŞ KADRO

DİTİB Kornwestheim Ayasofya Camii Derneği şu isimlerden oluştu. Dernek Başkanı Suat Özcan, Başkan Yardımcıları Turgay Orak ve Osman Korkmaz, Sekreter Engin Gümüş ve Yardımcıları Serkan Efe ile Yusuf Gümüş, Muhasip Yalçın Gümüş ve Yardımcıları Ergin Gümüş ile İlker Erkan, Eğitim Sorumluları Ali Altıntop ve Mehmet Ergin, Basın ve Yayın Sorumlusu Ergin Gümüş’ten oluşurken Yönetim Kurulunda ise Emine Vural, Tuğba Demir, Songül Tun, Nevzat Bilican, Mustafa Epcimoğlu, Selami Tun, Murat Karakurt ve Mithat Duran’dan oluştu.

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