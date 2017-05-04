ŞÜKRÜ ALTAY’IN HEDEFİ BÜYÜK

4 Mayıs, 2017

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Boksta yeni bir yıldız adayı: ŞÜKRÜ ALTAY

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden Arık Ünsal’a meydan okuyarak ün salan ve Ünsal’ı dövüşe davet eden genç boksör Şükrü Altay, Cumartesi günü profesyonel kariyerindeki ikinci boks maçına hazırlanıyor

Kâmil Yılmaz

LUDWİGSHAFEN – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden Arık Ünsal’a meydan okuyarak ün salan ve Ünsal’ı dövüşe davet eden genç boksör Şükrü Altay, kariyerindeki ikinci profesyonel boks maçına hazırlanıyor. 2000 yılında boksa başlayan ve bugüne kadar 80’den fazla amatör branşta boks maçı yapan genç boksör, elde ettiği başarılarını bundan sonra profesyonel arenada sergilemek istediğini açıkladı.

CUMARTESİ GÜNÜ MAÇI VAR

Şubat ayında ilk profesyonel boks maçını yapan ve 3-0 kazanan Şükrü Altay, 3 kez Güney Almanya Bölgesi Şampiyonluğu ve 2 kez de Bayern Eyalet Şampiyonluğu bulunuyor. 6 Mayıs 2017 Cumartesi günü kariyerindeki ikinci profesyonel boks maçına çıkacak olan başarılı genç boksör, kendisine eski boksör olan babası Kenan Altay’ı ve efsane boksör Muhammed Ali’yi örnek aldığını belirtti. Cumartesi günü Almanya’nın Heilbronn şehrinde yapacağı 2. Profesyonel boks maçı için hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getiren Şükrü Altay, ilk maçta olduğu gibi yine bir Sırp boksör ile mücadele verecek. Rakibinin 36. Profesyonel maçına çıkacak olmasının kendisini korkutmadığını bilakis hırslandırdığını da kaydeden genç boksör, kendisinin dünya sıralamasında 1000 boksör arasında olduğunu ve Almanya sıralamasında ise 17. Sırada bulunduğuna dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI’NDAN DESTEK BEKLİYOR

Hedefinin kısa zamanda dünya sırlamalarında en üst basamaklarda yer alarak Türk’ün gücünü göstermek istediğini de vurgulayan Altay, Türk vatandaşlığı bulunduğu için Almanya Şampiyonasına katılamadığına dikkat çekti. 77 Kiloda süper hafif sıklette dövüşen genç boksör, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada 2 milyondan fazla tıklanarak rekor kıran açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden Arık Ünsal’a çağrısını tekrarladığını ve kendisini ringe davet ettiğini açıkladı. Bu olay sonrası çalıştığı spor salonundan atıldığını, iş yerinde tehdit edildiğini ve işini kaybetmekle karşı karşıya kaldığını da anlatan Şükrü Altay, “Menajerlerim beni bıraktı. Sponsorlarım anlaşmadan son anda vazgeçti. Her işimi kendi imkanlarım ile yapmaya çalışıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan destek bekliyorum” şeklinde konuştu.

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