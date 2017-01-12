SUNEXPRESS’TEN KARADENİZ ATAĞI
- 12 Ocak, 2017
FRANKFURT – Her geçen gün doluluk oranını ve uçuş nokta sayısını artıran Sunexpress Hava Yolları, Samsun Çarsamba Havalimanı’nın tadilat nedeniyle kapanacak olması nedeniyle, 1 Mart 2017 tarihinden itibaren Ordu- Giresun Havalimanı’ndan Düsseldorf, Frankfurt ve Stuttgart’a karşılıklı direkt sefer başlatacak. Frankfurt seferleri 1-29 Mart tarihleri arasında Pazartesi günleri, Duüsseldorf seferleri 1 Mart-25 Mayıs tarihleri arasında çarşamba ve perşembe günleri, Stuttgart uçuşları ise 4-25 Mayıs tarihleri arasında yine persembe günleri yapılacak.