SUNEXPRESS’TEN KARADENİZ ATAĞI

12 Ocak, 2017

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FRANKFURT – Her geçen gün doluluk oranını ve uçuş nokta sayısını artıran Sunexpress Hava Yolları, Samsun Çarsamba Havalimanı’nın tadilat nedeniyle kapanacak olması nedeniyle, 1 Mart 2017 tarihinden itibaren Ordu- Giresun Havalimanı’ndan Düsseldorf, Frankfurt ve Stuttgart’a karşılıklı direkt sefer başlatacak. Frankfurt seferleri 1-29 Mart tarihleri arasında Pazartesi günleri, Duüsseldorf seferleri 1 Mart-25 Mayıs tarihleri arasında çarşamba ve perşembe günleri, Stuttgart uçuşları ise 4-25 Mayıs tarihleri arasında yine persembe günleri yapılacak.

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