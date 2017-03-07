SÜNNET OLACAK ÇOCUKLAR DİKKAT…

7 Mart, 2017

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Rüsselsheim Hastanesi’nde başarılı çalışmalara imza atan Dr. Yavuz Kara, Mainz’de kendi muayenehanesini hizmete açtı. Türkçe ve son model teknolojiyle hizmet verilen mekanda çocuklarınızı gönül rahatlılığıyla sünnet ettirebilirsiniz. Türklerin hasta olmadan doktora gitmediğine dikkat çeken Kara “Erken teşhis hayat kurtarır” uyarısını yaptı.

MAİNZ -Bir süre Alman ordusunda binbaşı rütbesi ile hekim olarak hizmet veren ve ardından Rüsselseim Hastanesi’nde başarılı çalışmalara imza atan Dr. Yavuz Kara, Mainz’de kendi muayenehanesinde hizmete başladı. Türklerin yoğun olarak bulunduğu bölgede hizmet vermekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Yavuz Kara “Türk ve Alman personel ile hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımıza kendi dillerinde son model teknolojik aletlerle hizmet veriyoruz” dedi. Özellikle Türklerin hasta olmadan doktora gitmediklerinden dert yanan Doktor Yavuz Kara “Maalesef bu çok üzücü bir durum. Bizim vatandaşlarımız sadece hasta olduklarında doktora gidiyorlar. Oysa bir çok hastalıkta erken teşhis hayat kurtarıyor. Bu bilincin artık vatandaşlarımız arasında yerleşmesi lazım. Özellikle 45 yaş üstü her erkeğin mutlaka yılda bir PSA (Prostat Specific Antijen) kan testini yaptırmaları gerekiyor. İlginç bir bilgiyi sizinle paylaşayım. Son dönemde özellikle prostat kanserinde artış gözlenmekte. Erkekler arasında prostat kanseri ilk sırada yer alıyor. Bunu akciğer kanseri takip ediyor.

PROSTAT NEDİR ?

Tüm erkeklerin korkulu rüyası olan prostatın en sık görülen hastalığı normal prostat büyümesidir. İlerleyen yaşla birlikte özellikle 50 yaşından sonra erkeklerin yarısında prostat büyümesine bağlı belirtiler görülür. 60 yaş sonrası bu oran yüzde 70’lere kadar çıkar. Erkeklerin üçte biri prostat büyümesi nedeniyle müdahale geçirmek durumunda kalmaktadırlar. Yani 3 erkekten biri günümüzde bu prostat büyümesinden etkilenmektedir. Prostat çok sık görülen bir hastalık olduğundan erkeklerin çok dikkatli olmaları ve sıklıkla doktor kontrolüne gitmeleri gerekmektedir. Prostatın en sık görülen hastalıklarından biri de prostat kanseridir. Prostat kanseri; erkeklerde en sık görülen kanser tiplerinde birinci sırada gelirken, erkek ölümlerine neden olan kanser türlerinde ise akciğer kanserinden sonra en sık görülen ikinci tip kanser türüdür. Her altı erkekten bir tanesi prostat kanserine yakalanmaktadır. Kabaca, bir erkek prostat kanseri olursa ömründen 9 yıl kaybediyor. Her 3 prostat kanserinden ikisi 65 yaşın üzerinde görülür. Normal prostat büyümeleri; genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan ve sebebini henüz kesin olarak bilemediğimiz bir hastalıktır. Prostat büyümesi, özellikle mesanenin altındaki idrar yolunu daraltıp sıkıştıracak şekilde prostatın iç kısmındaki bezlerin büyümesiyle kendini gösteren bir durumdur. Bu bezler büyüyünce, idrar akımına karşı bir direnç oluşturuyor. Dolayısıyla hasta idrarını boşaltabilmek için mesanesini daha güçlü kasmak zorunda kalıyor. Hatta ilerleyen zamanlarda idrarı tam boşaltamıyor ve mesanesinde idrar kalmaya başlıyor. Genellikle prostat büyümesi 50 yaşından sonra ortaya çıkan bir hastalıktır. Ama litetatürde 29 yaşında olan hastalar da mevcuttur.

NASIL TEHHİS EDİLİR

Prostat kanseri genellikle ileri evrelere kadar belirti vermeyebilir. Çoğu zaman, kandan bakılan PSA testindeki yükselmeyle veya Rektal muayene ile saptanıyor. Rektal muayenede ürolog prostatın dış yüzeyinde tümör açısından şüpheli herhangi bir sertlik ya da düzensizlik olup olmadığını kontrol eder. Prostat kanseri teşhis edilen hastaların yüzde 25’inde PSA düzeyi normal sınırlarda olmasına rağmen teşhis parmakla muayenede saptanan sertlik ve düzensizlikle konulur. Bu nedenle 40 yaşından sonra her erkeğin yılda bir kez üroloji doktoruna gitmesi lazım. Prostat kanseri oldukça sinsi seyredebilmektedir. Hastalık hiçbir belirti vermeyeceği gibi, hastalar; idrar yapma ile ilgili problemler, menide veya idrarda kan, ve sırt, bel, kalça ve uyluk ağrıları ile başvurabilirler. İdrar yapma ile ilgili problemler; idrar yapamama, idrar yapmaya başlama ya da durdurmada zorlanma, sık sık idrara çıkma, geceleri idrara çıkma, idrar akımında zayıflama, kesik kesik zorlanarak idrar yapma, ağrılı idrar yapma şeklinde olabilir. Bu belirtiler kanser dışı nedenlere (prostat büyümesi, enfeksiyon gibi) de bağlı olabilir. Prostat kanseri oldukça sinsi seyredebilir ve erken evrelerde hiç bir belirti vermeyebilir, bu yüzden oldukça sinsi seyredebilir. Amerika Birleşik Devletlerinde trafik kazasında ölen 40 yaşındaki kişilere yapılan otopsilerde prostat kanseri saptanmıştır.

RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR ?

Prostat kanseri için yerleşmiş ve tanımlanmış olan risk faktörleri; yaş, aile öyküsü ve ırk’ tır. Yaş prostat kanserinde bilinen en güçlü risk faktörüdür. Yaş ilerledikçe prostat kanserinin görülme sıklığı artmaktadır. Prostat kanserinin ailesel ve genetik yanı bulunduğuna dair çok sayıda çalışma ve delil mevcuttur. Yapılan çalışmalarda ailesinde prostat kanserine yakalanan kişi sayısı, yakınlık derecesi ve bu kişilerin prostat kanserine yakalandığı yaş ne kadar erken ise risk o kadar artmaktadır. Örneğin, babası prostat kanseri olan bir kişinin prostat kanserine yakalanma riski normalin iki katına, kardeşi prostat kanseri ise normalin 3 katına çıkmaktadır. Aynı aile içinde hem kardeş hem de baba da prostat kanseri var ise risk 5 katına çıkmaktadır.

SÜNNETE DİKKAT..

Muayenehanesinde sünnet hizmeti de veren Doktor Yavuz Kara, sünnetin çok hassasiyet gerektiren bir operasyon olduğuna dikkat çekerek “Sünnet dünyada en çok gerçekleştirilen cerrahi işlemdir. Buna bağlı olarak her cerrahi işlemde olduğu gibi, temel uyulması gereken kuralları ve cerrahi sonrası gelişebilecek komplikasyon denilen istenmeyen durumları var. Dikkatli olmak gerekiyor. Kesinlikle sünnet bir ürolog tarafından yapılmalı. Hijyenik şartlara uygun hareket edilmeli. Yanlış sünnetin hem duygusal, hem de fiziksel hasarlara yol açabilir. Penis dokusunun kesilmesi, idrar yolunun zarar görmesi gibi çok daha ciddi sorunlarla karşılaşılabilir. Bu durumda acilen üroloji uzmanına başvurulması gerekir. Bu tür işlemlerde genellikle cerrahi operasyonlar yapılır. Sünnet hataları, hem cinsel sorunlara hem de üreme ve idrar yapmayla ilgili birtakım problemlere yol açar’dedi.

İRTİBAT: Bahnhof. Str. 2 55116 Mainz.

TEL: 06131-228802

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