ŞURA GENEL KURULUNU YAPTI

28 Aralık, 2016

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Kâmil Yılmaz

LUDWİGSHAFEN – Rheinland-Pfalz eyaletinde bağımsız Müslüman dini cemiyetlerin oluşturmuş oldukları çatı derneği ŞURA, geçtiğimiz günlerde genel kurul ve üyeler toplantısını Ludwigshafen Europa Hotelde gerçekleştirdi. Çatı derneğine üye cami dernekleri temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıya katılım yoğun oldu. Toplantıda şimdiye kadar yapılan çalışmaların yer aldığı faaliyet raporlarının okunmasının ardından eski yönetim aklandı. Daha sonra yapılan seçimlerde yönetim kurulu yeniden yapılandırıldı.

İŞTE YENİ YÖNETİCİLER

Yeni ŞURA derneği yönetimi şu isimlerden oluştu: Başkan Hajrudin Katica, başkan yardımcısı Armin Wellnitz, Muhasip Yaşar Cimşit, Sekreter Akif Ünal ve yönetim kurul üyelikleri ise, Süleyman Taner, Fatih Sarı, Hasan Karabulut, Esra Evci. Denetleme Kuruluna ise, Halil Yücebudak ve Aydın Geçgel oybirliği ile seçildiler. Daha sonra yeni yönetimin eyalette hangi alanlarda çalışmaların yapılabileceği üzerine fikir alışverişi yapılan genel kurul toplantısında sorunlara çözümler arandı. Toplantı dilek ve temennilerin alınmasından ardından sona erdi.

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