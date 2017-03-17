SÜRPRİZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

17 Mart, 2017

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AB’nin Genişlemeden Sorumlu eski Komiseri Günter Verheuge, “Ben yeni başlangıçtan yanayım. AB, kriterleri yerine getirirse Türkiye’ye Avrupa ailesi içinde eşit haklara sahip daimi olarak yerini alacağını kayıtsız şartsız garanti etmeli” şeklinde konuştu.

Günter Verheugen, Türkiye’nin de iç sorunlarını demokratik ve hukuk devleti kuralları içinde çözeceğinin güvencesini vermesi gerektiğini belirtti.Avrupa’da hiçbir ülkeyi faşistlerin yönetmediğini, Türkiye’nin de bir diktatörlük olmadığını belirten Verheugen, karşılıklı hakaretlere son verilmesi gerektiğini vurguladı.

“TÜRKİYE’NİN ANLAŞMAYA SADIK KALMASINI BEKLİYORUZ

Avrupa Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas, yaptığı açıklamada AB’nin anlaşmaya sadık kaldığını ve Türkiye’den de aynısını beklediklerini ifade etti.

‘İKİ TARAFIN DA RİAYET ETMESİ GEREK’

Schinas, şöyle konuştu: “AB-Türkiye arası anlaşmaya bağlı kalmaya devam ediyoruz… Bu, ortak güvene dayalı bir mutabakattır ve her iki tarafın da buna riayet etmesini bekliyoruz.”

ÇAVUŞOĞLU: ANLAŞMAYI İPTAL EDEBİLİRİZ

Dün 24 TV’nin canlı yayınına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’nın Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan mülteci anlaşmasının iptal edebilebileceğini söylemişti.

Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi vize serbestisi konusunda oyaladığını savunan Çavuşoğlu, vize serbestliği konusunda Türkiye’ye verilen sözlerin tutulmaması halinde uygulamada olan Göç Anlaşması’nın da bundan sonra uygulanmayacağını

AB BAKANI: GÖÇMEN ANLAŞMASINI SÜRDÜRMEMİZ İÇİN BİR SEBEP YOK

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik AB-Türkiye ilişkileri, göçmen anlaşması ve vize muafiyeti konularından açıklamalar yaptı. Bakan Çelik, “Türkiye’nin göçmen anlaşmasını yürütme konusunda karşı tarafa hiçbir yükümlülüğü yoktur. Bu anlaşmanın sürdürülmesi için bir sebep yok” dedi.

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