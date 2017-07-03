3 Juli, 2017

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Stuttgart Türk Halk Oyunları Topluluğu (SUTHOT) gelenek hale getirdiği pikniği Stuttgart’ta bulunan Max-Eyth-See’de gerçekleştirdi.

Mustafa Karaman

STUTTGART- Almanya’nın tanınmış ve başarılı halk oyunları topluluklarından olan Stuttgart Türk Halk Oyunları Topluluğu (SUTHOT) tarafından her yıl organize edilen geleneksel pikniği Stuttgart’ta bulunan Max-Eyth-See’de gerçekleştirdi. Topluluk mensuplarının yaptığı canlı müzikle doyasıya oynayıp eğlenen grup önceden hazırlanmış yiyecekleri ve orada mangalda kızartılan etleri yiyip, kor üstünde pişirilen çaylarını yudumlayarak pikniğin tadını çıkardılar. Piknikte org ve bağlamada Ahmet Etçi, gitar ve klarnette Zafer Pehlivan, kemençede Mehmet Aydın ve davul çalan Aykut Dalgıç SUTHOT mensuplarının doyasıya oynamalarına olanak sağladılar. Müzik aletleri eşliğinde söylenen türkü ve şarkılarla da coşan topluluk aynı zamanda kendi aralarında uzun uzun sohbet etme olanağını da buldular. Arada futbol da oynanan ip te atlanan piknikte, oyuncular günlük kıyafetleriyle halk oyunu gösterisi yapmayı da ihmal etmediler. Orada bulunanlar ise bu gösteriden hayli memnun kaldılar.

HERKESİ DAVET ETTİLER

Çok geniş bir repertuvara sahip bulunan SUTHOT sosyal etkinlik olarak bu yıl 60 kişilik bir otobüsle Danimarka ve İsveç’e 4 günlük bir gezi gerçekleştirmişti. Topluluk yöneticileri bilgisayar yüksek mühendisleri ve halk bilimi araştırmacıları Yeşim ve Aykut Dalgıç, „7 ile 65 arasında geniş bir yaş grubu aralığında oyuncularımız mevcut. Ülkemiz kültürünü öğrenmek isteyen, istekli olan, düzenli olarak çalışmalarımıza gelebilecek herkese kapımız açık. Ülkemizin her yöresini kapsayacak çok geniş bir repertuvarımız var. Gösterilere katılmak istemeyip sadece öğrenmek isteyenler için de ayrı bir grubumuz mevcut“ diye çağrıda bulundular. SUTHOT’a 07024-969046, 0179-9547248 ve 0157-51990446 no’lu telefonlardan veya www.turkhalkoyunlari.de adlı internet sayfasından ulaşmak ve detaylı bilgi almak mümkün.

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