Tabak Mali Müşavirlik hizmette

9 Ocak, 2017

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Gülden Kılıç

MÜNİH -Münih’de TABAK Yeminli Mali Müşavirlik ve Yatırım Danışmanlığı Bürosu hizmete girdi. Her sektörde görmeye alıştığımız başarılı Türkler bu kez mali müşavirlik sektöründe boy göstermeye başladı. 28 yaşında mali müşavir olan ilk ofisini Mannheim yakınlarında Worms şehrinde açan Fatma Tabak 2. şubesinide Münih’de hizmete açtı. Tabak Mali Müşavirlik Türkiye’de üretimi olan, yurtdışında firma açmak isteyenlere (4 adım, 8 haftada) veya yurtdışı ihracat, ithalat işleriyle uğraşanlara ve Almanya’daki firmalara, mali müşavirlik, danışmanlık ve muhasebe hizmeti veriyor. Açılışta konuşan Tabak “Münih’te Ruppert Str, 4 numarada yeni açıtığımız Danışmanlık Bürosunda Yeminli Mali Müşavirlik ve Yatırım, Türkiye’de üretimi olan, yurtdışında firma açmak isteyen girişimci firmalara her türlü yardımı yapıyoruz veya yurtdışı ihracat, ithalat işleri ile uğraşanlara ve Almanya’daki firmalara, mali müşavirlik, danışmanlık ve muhasebe hizmeti sunuyoruz” dedi.

Üst düzey katılımın olduğu açılışta katılımcılara açık büfe ikramda bulunulurken, MÜSİAD Münih Başkanı Ahmet Karadeniz, DEİK Münih Başkanı İsrafil Dursun, BMW yöneticisi Dr. muammer Özkul ve çok sayıda işadamı Tabak’ı yalnız bırakmadı.

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