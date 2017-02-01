TAF ve YTSK omuz omuza

1 Şubat, 2017

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Namık Kemal Alıcı

HANNOVER-Yurt dışı türkleri spor konfederasyonu (YTSK) ve Türkiye atletizm federasyonu (TAF), 25-27.01.2017 tarihlerinde İstanbul’da bir araya geldiler. Yurt dışındaki Türk sporunun güzel ve aydınlık yarınları için bir dize görüşmeler yaparak, iki kurumun kardeş federasyon olmaları yönünde ilk adımlar atıldı. Konu ile ilgili İstanbul’da yapılan toplantıda, Türkiye atletizm federasyonu as baskanı Yasin Taş, genel sekreter Fahrettin Yıldız, dış ilişkilerden sorumlu asbaşkan Salih Münir Yaras, dış ilişkiler personeli Cenk Tolga Özcan, ile AK parti genel merkez AR-GE, başkan yardımcısı Mahmut Sami Malli, Atletizm federasyonu organizasyon kurul başkanı, Güven Gülüm, yurt dışı Türkleri spor konfederasyonu başkanı İlhan Değirmenci ve atletizm sorumlusu Adnan Karabulut bir araya geldi. Toplantıda; Yurt dışında olan spor aktivitelerini geliştirmek, atletizm sporunu gençlere sevdirilmesi ve yaygınlaştırılmasi için, çesitli faaliyetler yapmak üzere, kurumlar arasında” Birlikte çalışma protokolü” hazırlanmasına karar verildi. Protokolün imzalanmasının ardından, ilki Berlin’de olmak üzere” Türk-Alman dostluk koşusunu 19 Mayıs gençlik ve spor bayramı haftasında başkentde yapılması ve daha sonraki yıllarda koşunun geleneksel hale getirilmesi düşünülüyor.

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