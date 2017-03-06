TANER YILDIZ 19.30’DA…..

6 Mart, 2017

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Almanya’da yeni bir skandal karara daha imza atıldı. Almanya’nın Hessen eyaletinde bir konuşma yapacak olan Taner Yıldız’ın programı iptal edilirken, AK Parti yetkilileri toplantıyı başka salona kaydırdı.

Başbakan Danışmanı ve Eski Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın Almanya’nın Hessen eyaletinde Grosskrotzenburg şehrinde bulunan Midas Salon’da yapacağı toplantı salonu güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi yetkilileri, toplantıyı Kelsterbach’ta bulunan Congressium salonuna aldıklarını açıkladı.

TOPLANTININ YAPILACAĞI ADRES

Saat : 19.30 Congresium – Conference&Event Center

Loirestr 6, 65451 Kelsterbach

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