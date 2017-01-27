TAPMAZ BİLGİLENDİRDİ

27 Ocak, 2017

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Halil Uygun

GENT – Türkiye Gençlik ve Spor Başkanlığı’ndan bir heyet Anvers Başkonsolosu Metin Ergin eşliğinde Gent Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı (Encümen) Resul Tapmaz ile biraraya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik ile birlikte gelen heyet Resul Tapmaz’ı makamında ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu. Türkiye’den misafir gelen heyette Spor Genel Müdür Vekili Mehmet Baykan’ın yanında ayrıca, Kasapoğlu Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem, Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı İrfan Çelik de yeraldı. Gent Büyükeşhir Belediyesi Refah, Sağlık, Eşit Haklar ve Spordan Sorumlu Encümen ResulTapmaz, Gent şehrinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve halkımıza yönelik verilen hizmetler hakkında bilgi verdi. Misafirler çok sıcak bir ortamda geçen görüşmelerden memnun ayrıldılar. Tapmaz yaptığı açıklamada Spor Başkanlığı’ndan kendisini ziyarete gelen heyetin belediyede ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi

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