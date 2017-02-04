TAPMAZ OYUNCULARI AĞIRLADI

4 Şubat, 2017

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Halil Uygun

GENT – Belçika’nın Flaman kesiminde yer alan Gent Büyükşehir Belediyesi Spordan Sorumlu Encümeni Resul Tapmaz belediyenin Avusturya salonunda önemli misafirleri ağırladı. Olympic Gent atletleri Burak Süngü, Nina Sterckx ve Tom Goegebuer Belçika Şampiyonluğu’nda 27 Kasım 2016 tarihinde gösterdikleri yüksek performansları dolayısıyla Resul Tapmaz tarafından tebrik edildi. Beş yıldır Olympic Gent’te çalışmalarına devam 1997 doğumlu Burak Süngü 78 kg.’da Belçika Şampiyonluğu’nda katılımcılar içinde en iyici sonuçları elde etti. 2016 yılında toplam 362 puanla Belçika kendi ağırlığının tam iki katını yani 156 kg’ı kaldırarak Gebçler kategorisinde birinci, Belçika Büyükler kategorisinde ise ikinciliği elde etti. Burak’ın ikiz kardeşi Burhan ve Tom Goegebuer de 2016 yılında 1027 puanla takım rekoru kırarak kulüp şampiyonluğunu elde ettiler. 2002 doğumlu Nina Sterckx 44 kg’da hem Kadette’ler hem de Büyükler kategorisinde Belçika Şampiyonluğu’nu elde etti. Geçtiğimiz yıl katıldığı yarışlarda Polonya’dan dördüncülükle ve Türkiye’de düzenlenen Rumi Games oyunlarında takımdaki tüm oyuncuları geçerek üçüncülükle döndü. Tom Goegebuer ise başarılı bir 2016 sezonu itibarıyla üçüncü kez Olimpiyatlara katılarak ve son olarak Belçika Şampiyonluğu’nu elde ederek kariyerine son noktayı koydu. 2008 Peking, 2016 Rio ve 2012 Londra olimpiyatlarına katıldı, 2009 Avrupa Şampiyonluğu’nu elde etti. Uzun yıllar ağırlık kaldırmada aralıksız Belçika Şampiyonluğu’nu elinde tuttuğu gibi daha pekçok başarıya imza attı ve atletlere hocalık yaptı. Geçtiğimiz günlerde ise Balçika Ağırlık Federasyonu Başkanlığına seçildi. Tapmaz Tom Goegebuer’e yeni seçildiği başkanlık görevinde başarılar dileyerek “Olympic Gent yıllardır parlak atletleriyle başarıdan başarıya koşarak topsporcuların yetişmesinde büyük rol oynamış ve önemli yol katetmiştir. Hem kulübü hem de atletlerini çalışmalarında ve yarışlarda gösterdikleri performans ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Doğru eğitim, destek ve azimle takım çalışmaları sonucu dünya çapında varlık gösterebilmiş ve isimlerini duyurmuşlardır. Yolunuz açık olsun” diyerek tebrik etti

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