TARİHİ KONSERE YOĞUN İLGİ

14 Mart, 2017

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Mustafa Karaman

STUTTGART- Almanya’da ve hatta Avrupa’da gurbetçilerin bir yarım asırlık göç geçmişine rağmen, Almanya tarihinde ilk kez Türk ve Alman koroları ve müzisyenleri elele vererek bir göç konserini Stuttgart kentinin önde gelen en modern, kültür ve kongre sarayı Liederhalle’nin Mozart Salonu’nda düzenlediler. Tam 80 kişi ile sahneye çıkan Türk, Alman koroları, müzisyenler ve solistler ‘Göç – Geride Kalan Memlekete Hasret’ adını taşıyan konserde izleyenlere Türkçe, Almanca ve İbranice göç şarkılarını sundular. Sunuculuğunu Stuttgart Turkuaz Derneği Halkla İlişkiler Sorumlusu Nilay Ballı’nın Almanca yaptığı programın selamlama konuşmasını ise Turkuaz Eş Başkanı Nazan Vurgun ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Esslingen Türk Kültür Derneği Korosu üyelerinden Güven Toymaz yaptı.

KONSERİN YILDIZ İSMİ MEHTAP DEMİR’E BÜYÜK TEZAHÜRAT

Büyük bir coşku ve ilgiyle izlenen konserin yıldız ismi ise etnomüzikolog, Halk Müziği Yorumcusu ve Kemane İcracısı Yrd. Doç. Dr. Mehtap Demir oldu. Ülke tarihinde ilk kez Türkler ve Almanların yan yana gelerek göç şarkılarını seslendirmesinin dostluk adına büyük önem taşıdığını belirten Demir, konserde tam 80 kişilik koroyu Türkçe göç türküleri bölümünde yönetti. Türklerin Almanya’ya göç serüvenini İngilizce ve Türkçe olmak üzere anlatan Mehtap Demir, şık ve zarif görüntüsüyle de izleyenleri büyüledi. Akademisyen sanatçı olarak ana çalışma konusu göç ve müzik ilişkisi olan sanatçı Mehtap Demir, konser kapsamında göç şarkıları da seslendirince salonda büyük tezahürat görerek ayakta alkışlandı.

ÇOKDİLLİ GÖÇ KONSERİ İLE TARİH YAZDILAR VE KOROLARI BİRLEŞTİRDİ

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı kurucusu ve Başkanı da olan Mehtap Demir, eşi benzeri olmayan dev göç konseri hakkında ise “Göçün ruhunda ana dili korumak ve çocukluklarından bildikleri, aileden yadigar kültür mirasını yaşatmak gibi bir telaş vardır. Bu koro çalışmaları hem bir sosyal dayanışma hem de aitlik hissini kuvvetlendiriyor. Almanlar ve Türkler bu ortak çalışmayla birbirlerine ait ve yan yana olmalarını sembolize ediyorlar. Burada doğan son kuşak, dünyanın genel sorunu olan popüler kültür ve web dünyası yüzünden daha yalnız ve köksüz oluyor. Göç konseri Alman ve Türklerin yanısıra, Türk korolarını da birleştiriyor. Almanlar Akdeniz, Ortadoğu, Anadolu insan kaynağının enerjisinin ve güzelliğinin farkındalar. Müzik türlerinin yan yana geldiği bir çalışma olan konserimize gösterilen büyük ilgiden ise sevinç ve onur duyduk.” dedi.

ALMAN KOROSU TÜRKÇE, TÜRK KOROSU ALMANCA SÖYLEDİ

Göç konserinin mimarı da olan Turkuaz Derneği’nin Eş Başkanı Ahmet Gül ise programda tüm koroların katıldığı Türkçe ve Türkçe ile İbranice karışımı eserleri yöneten isim oldu. Gül, “Bu konserin mimarlarından biriyim ama projenin ana fikri değerli dostum etnomüzikolog Yard. Doç. Dr. Mehtap Demir’e ait. Onun ve gösterdiği yolun sayesinde bu proje gerçekleşti. Böyle bir projeyi öyle her sanatçı ile planlayamazsınız. Sonra konsepti, Almanya’da 15 yıldan bu yana Yahudi şarkılarını seslendiren Asamblea Mediterranea adlı koronun yöneticisi Alon Wallach’ı da yanımıza alarak birlikte geliştirdik. Bir Alman korosunu daha dahil ettik. Bakın 25 yıllık bir Alman korosu ise ilk kez Türkçe müzik yaptı, Türkçe göç türküsü söyledi. Aynı şey Yaren Türk Halk Müziği Topluluğu için de geçerli. 20-25 yıllık bir koro ilk kez Almanca şarkı söyledi. Hatta dahası var. Sadece Türkçe Almanca ile yetinmedik. İbranice’yi de dahil ettik. Yani tüm katılımcılar adeta köprü kurdu bu üç kültür arasında.” diye konuştu. Aynı zamanda opera sanatçısı da olan ve Esslingen Türk Kültür Derneği Korosu’nu yöneten Ahmet Gül böyle bir proje için geç bile kalındığına işaret ederek “Her toplum kendi kültürüne sahip çıkmalı. Ama sabit kalmamalı. Kendisine ait olmayan kültür ile de ilgilenmeli. Ve dahası da var. Köprüler kurmalı. En önemlisi de bu. Hep köprüler kurmalıyız.” şeklinde konuşarak çağrıda bulundu.

GÖÇ KONSERİNDE SEÇKİN KADRO

Marco Bindelli yönetimindeki Cantiqua Nova adlı koro, opera sanatçısı Ahmet Gül yönetimindeki Esslingen Türk Kültür Derneği Korosu, Gökhan Duman yönetimindeki Yaren Türk Halk Müziği Korosu, ünlü gitarist Alon Wallach yönetimindeki Asamblea Mediterranea sahne aldı. Türk ve Yahudi müziklerini icra eden ‘koroların göç konserinde’ İstanbul ve Almanya’dan yer alan ses sanatçıları ve usta müzisyenler şöyle oluştu: ‘Kültürel Etkileşim’ ve ‘Göç Bağlamında İsrail’de Türk Müziği İcraları’ konu başlığında Müzik Antropolojisi alanında araştırmalarıyla da bilinen etnomüzikolog, Halk Müziği Yorumcusu ve Kemane İcracısı Yrd. Doç. Dr. Mehtap Demir Uluslararası çapta önemli bir yeri olan Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’nun Kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı mezunu, dilsiz kaval icracısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Saz Sanatçısı Mustafa Eke.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu Saz Sanatçısı, bağlama ustası Murat Selçuk Kızılateş. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu ud ve gitar sanatçısı Gürkan Balkan. Aynı zamanda Almanya’daki oryantal caz grubu Fis Füz üyesi.

Esslingen Üniversitesi İşletme Bilişim bölümü mezunu Mert Eylem Sezgin daha sonra Esslingen Konservatuarı’nda eğitim gördü. Gitar, perküzyon, klarnet, bağlama ve kanun olmak üzere birçok enstrümanı icra eden Mert Eylem Sezer konsere perküzyonda eşlik etti.

CEP TELEFONLARIYLA KAYDETMEK İÇİN ADETA YARIŞTILAR

Almanya’da büyük ses getiren ve Alman basınında da geniş yer bulan konserde Türk, Yahudi ve Alman seyirci ise programı cep telefonlarıyla kaydedebilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

T.C. Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı ve eşi Özge Akıntı, Ticaret Ataşesi Mehmet Ali Çolakoğlu, konsolosluk çalışanları, Baden-Württemberg Eyaleti Eski Başbakan Yardımcısı Nils Schmid ve eşi Tülay Schmid, araştırmacı yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı, STK temsilcilerinin hazır bulunduğu konserdi yaklaşık 500 kişi izledi.

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