Tatil tercihlerinizi ertelemeyin!

22 Şubat, 2017

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Erdal Altuntaş- Nebahat Uzun

HAMBURG- Antalya’nın Avrupa’da tanıtımı turu kapsamında Hamburg’da düzenlenen basın davetine katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, etrafında yaşanan tüm karışıklıklara rağmen Antalya’da bugüne kadar bir olay olmadığını, Antalya’nın güvenli bir kent olduğunu hatırlattı. Turizm uzmanlarından oluşan heyetle katıldığı toplantıda Antalya turizmini tanıtmak için davet ettiği Alman basınının ağırlıkla siyasi sorular ve ülke güvenliği konularına yönelmesi üzerine Türel, “Türkiye’nin Güneydoğu, Doğu ve sınırındaki karışıklıklara rağmen Antalya’da herhangi bir hadise yaşanmadı. NATO ve G 20 Zirvesi Antalya’da yapılması da kentimizin ne kadar güvenli olduğunun kanıtıdır. Zira bu tür etkinlikler dünyanın en güvenli bölgelerinde yapılır” dedi. Terör saldırılarının dünyanın her yerinde olabileceğini hatırlatan Türel, güvenlik tedbirleri konusunda uzman ekibin görev yaptığına da dikkat çekti. Türel, “Terörün gayesi günlük yaşamı engellemektir ve tatil tercihlerini engelleyenler onların değirmenine su taşımış olur. Turizm bir barış sektörüdür ve hiç bir ertelemeye tabi tutulmamalıdır. Bu nedenle biz ‘Her şeye rağmen turizm, her şeye rağmen tatil’ diyoruz” şeklinde konuştu.

TÜREL: ANTALYA’YI ORADA YAŞAYAN YABANCI KÖKENLİLERE SORUN

Antalya’da 100 binin üzerinde yabancının yaşadığını söyleyen Türel, “Bunların yarısı Alman vatandaşı ve sayıları da giderek artıyor. Son iki ay içinde 4 bin yabancı kentimizde mülk satın aldı. İçerden bakmakla dışardan bakmak arasındaki farkı anlamak için Antalya’da yaşamayı tercih eden Almanların, yabancı kökenlilerin görüşlerine gazetelerinizde yer vermenizi tavsiye ediyorum. O zaman her şey daha iyi anlaşılacaktır” şeklinde konuştu. “Komşunu da al gel” ve “Evlilik Paketi” gibi turizm kampanyaları hakkında bilgi veren ve soruları cevaplayan Türel, “Evlilik Paketi” kampanyası ile Antalya’ya gelen çiftlerin nikahlarını da bizzat kıyacağının sözünü verdi. Antalya’nın 2 kilometre uzunluğundaki Mavi Bayraklı Konyaaltı Sahili projesinin en geç 2018’in yaz ayında faaliyete geçeceğini söyleyen Türel, uygulama projesi devam eden Konyaaltı Sahili’ni halkın yaşam merkezi olarak, yaya trafiğine dönüştüreceklerini söyledi. Alman gazetecilerin Türkiye’de gazetecilerin tutuklanması ve demokrasinin işleyişi konusundaki ısrarlı sorularını da cevaplayan Türel, “Hiç kimse gazeteci olduğu için suç işleme imtiyazı bulunduğunu söyleyemez. Gözaltı ve tutuklamaların tamamı savcılar tarafından incelenerek bağımsız mahkemeler tarafından yapılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının değiştirilemez hükümlerinden biri, Türkiye’nin demokratik bir ülke olmasıdır ve Almanya’dan bakınca farklı değerlendirilse bile Türkiye’de yapılanlar Anayasa ve hukuk kuralları çerçevesindedir” şeklinde konuştu.

FESTİVALLER ŞEHRİ ANTALYA’DA YILDA 50 FESTİVAL

Antalya’nın adeta bir festivaller kenti olduğunu söyleyen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman, “Antalya yılda yaklaşık 50 geleneksel hale gelmiş festivale ev sahipliği yapıyor. Neredeyse her hafta önemli bir festivalin yapıldığı kentimiz çok renkli bir kültür mozaiğine sahip” dedi. Tüm zorluklara rağmen Antalya’nın geçen seneyi de başarıyla kapattığını söyleyen Barut Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Barut, bu sene 2 Milyon turist sayısını aşacaklarına inandıklarını ifade etti. Öger Tours Genel Müdürü Songül Göktaş-Rosati ise Antalya turizminde yüzde 93,5’lere varan müşteri memnuniyeti kaydettiklerini söyleyerek Türel ve heyete teşekkür etti. Basın davetinde Hamburg Başkonsolosu Fatih Ak ve Türel’in yanı sıra turizm uzmanı heyetten Antalya Büyükşehir Belediyesinin tanıtım şirketi ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman, ICF Havalimanı Yönetim Kurulu üyesi Yaşar Döngel, Profesyonel Otelciler Derneği Başkanı, Rixos Downtown Genel Müdürü Hakan Duran, Barut Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Barut, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Serra Palace Hotel sahibi Sururi Çorabatır yer aldı. Kısa süre önce açılan, mimarisi ve akustiğiyle dünyanın en iyi konser salonları arasında gösterilen Elbfilarmoni kompleksi içindeki The Westin Otel’de gerçekleştirilen davete branş ve gezi dergilerinin önemli isimleri katıldı. Türel ertesi gün de Konsolosluk Rezidansında verilen davette seyahat acenteleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

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