TDU-PFALZ’DAN EMNİYETE ZİYARET

28 Ocak, 2017

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Kâmil Yılmaz

LUDWİGSHAFEN – Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinde faaliyet gösteren Türk-Alman İşverenler Derneği (TDU-Pfalz e.V.) merkezi Ludwigshafen’de bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşme TDU-Pfalz Başkanı Ender Önder ve Genel Sekreter Sertaç Bilgin tarafından yapıldı. Rheinpfalz Emniyet Genel Müdürü Thomas Ebling ve Asayiş Suç Daire Başkanı Michael Dommermuth ile görüşen TDU-Pfalz Başkanı Ender Önder ve Sertaç Bilgin’den oluşan heyet, yeni göreve başlayan Emniyet Müdürü Ebling’e başarılar diledi.

ENDİŞEYE GEREK YOK

Aynı zamanda Mainz Büyükşehir Belediye Başkanı Michael Ebling’in kardeşi olan Emniyet Müdürü Thomas Ebling, bölgedeki vatandaşlarımızın güvenliği konusunda endişe etmemeleri gerektiğini dile getirdi. Yeni yılın ilk günlerinde meydana gelen ve sevilen işadamı İsmail Torun’un kaçırılarak öldürülmesinden dolayı işverenlerin tedirgin ve endişeli olduğunu gözlemlediklerini kaydeden Emniyet Müdürü, her şeyin kontrol altında olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekerek, suçluların gereken cezayı alacaklarını bundan hiç kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini vurguladı.

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