TDU-PFALZ’DAN TORUN’A ZİYARET

22 Şubat, 2017

Yorum Yok

Kâmil Yılmaz

MAİNZ – Yeni seçilen Rheinland-Pfalz Türk-Alman İşverenler Derneği (TDU-Pfalz e.V.) Yönetim Kurulu, Türkiye’nin Mainz Başkonsolosu Arif Eser Torun’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Konsolos Sedat Turan’ın da hazır bulunduğu ziyarette, TDU-Pfalz Başkanı Ender Önder ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayan Başkonsolos Torun, çalışmalarını yakından takip ettiği derneğin başarılarından büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Türk toplumun gerek siyasî gerekse ekonomik alanda başarıyla temsil ettiğine dikkat çeken Mainz Başkonsolosu, başkonsolosluk olarak TDU-Pfalz derneğini daima desteklediklerini ve bundan sonra da bunun devam edeceğini kaydetti. Yeni dönemde yapılacak çalışmaları aktaran TDU-Pfalz Başkanı Ender Önder, başkonsolosa şimdiye kadar verdiği desteğe teşekkür etti.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

