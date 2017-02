TEBRİKLER AHMET SAVAŞ

STRASBOURG- Her şey mümkün demek herhalde Vésale destek kurasları için en doğru tabir, zira 22 yaşındaki genç öğrenci bu kursalara hayat veren kişi. Söz konusu öğrenci Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ahmet Savaş’tan başkası değil. Ahmet Savaş’ın ise diğer öğrencilerden tef farkı ise, hayallerini süsleyen özel okul projesini nihayetinde faaliyete genç yaşında gerçekleştirebilmiş olması. Ve işte o genç öğrenciyle yaptığımız söyleşi :

– Tülay Sucu : Ahmet Savaş kimdir, bize biraz kendinizden söz edebilir misiniz ?

– Ahmet Savaş : Ben Sivas’tan gelen işçi bir ailenin çocuğuyum. 22 yaşındayım ve doğma büyüme Strasbourgluyum. Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim.

– T.S : Neden Vésale destek kursları ?

– A.S : Tıp Fakültesi 1. sınıftayken eğer öğrencinin hedefi ilk yılını başarıyla tamamlamak ise, bunu kendisine bir hedef olarak biçtiginde, her ne kadar birinci sınıfta başarı oranı sadece % 13 olsa da, kesinlikle başarılı olacağını tespit ettim. Tek gerekenin etkili metodu pratiğe vurmak olduğunu yaptığımız fikir teatilerinden ortaya çıkarttık. Bunun için de gereken soru cevapları düzenli olarak gözden geçirmek olduğunu farkettik. 2014’de ilk olarak sitemizi açtık (www.qcmplus.net), 2 yıl sonra da okulumuzu faaliyete geçirdik.

– T.S : Neden Vésale ?

– A.S : Vésale 16. yüzyılın önemli bir anatomi profesörüydü. Üstün bilgileriyle ve tıpa bakış açısıyla bu alanda devrim yaratan önemli bir isimdir. Ondan esinlenerek bu okula hayat vermek istediğim için bu isimde karar kıldım.

– T.S : Hedefleriniz ?

– A.S : Uzun vadede de birçok hedefimiz var tabii, ancak en yakını artık bir tek lokal öğrencilerimize yetmediği için bir ikincisini açmak.

– T.S : Türk halkına vermek istediğiniz mesaj ?

– A.S : Bizlerin vermek istediği mesaj aslında daha çok ailelere yönelik. Ailelerin çocuklarının eğitimine tam destek vermeleri onların hayatlarına yön verecektir, gerek felsefi açıdan onlara cumhuriyetin değerlerini aşılayarak, gerek sosyal açıdan entegrasyonlarını kolaylaştırarak, gerekse maddi olarak onların eğitimleri için gereken kitapları ve çeşitli eşyaları temin ederek.

