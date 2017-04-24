TEBRİKLER Çalhanoğlu

24 Nisan, 2017

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Muzaffer Çetin-

Türk Milli takımımızın futbolcusu Almanya Bundesliga takımı Bayer 04 Leverkusen’nin başarılı futbolcu Hakan Çalhanoğlu, çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile Almanya’nın Mannheim şehrinde kıyılan resmi nikah töreni ile dünya evine girdi. Çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile mutlu bir birlikteliği olan Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu Nikahtan sonra gizli tutulan lüks bir mekanda Yakın cevresiyle birlikte kutlama yaptıgı ögrenildi. Milli futbolcunun mayıs ayında büyük bir organizasyon ile dügününü yapılacak. Çalhanoğlu’nun doğup büyüdüğü Şehir Mannheim’da iki büyük düğün salonunu daha önceden kiraladığı, Muhteşem bir düğün töreni yapmayı planlayan futbolcunun organizatör tuttuğu ve Türkiye’den gelecek misafirler için de otel kapattığı konuşuluyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞANIN SÜPRİZ YAPACAGI SÖYLENİYOR.

Ayrıca dügün törenine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında bir sübriz yaparak katılacagı söylentiler arasında. Nikah töreni basına gizli tutuldu.

Resimler: Nikah 1 Hakan, Sinem 2 Hakan, Sinem

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