TEBRİKLER DİTİB SANCAK

6 Şubat, 2017

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Mehmet Güzel

RENNİNGEN- Renningen DİTİB Sancak Camii’nde eğitim gören kız ve erkek talebelerin hazırladığı “Rahmet elçisine hasret” isimli program büyük beğeni gördü. Renningen Steigwiesenhallede düzenlenen programa çevredeki denek ve cemiyetlerin dernek yöneticileri din görevlileri ve çok sayıda davetli katıldığı programın moderatörlüğünü talebelerden Bilal Tek yaptı. Kâinatın Efendisi, Allah’ın Habibi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.)’in en büyük mucizesi olan Kur’an-ı Kerim ile programa anlamlı açılış yapıldı. Abdussamed Düzenli’nin Kur’an tilavetiyle başlayan programda okunan Kuran ayetlerinin mealini yine öğrencilerden Mehmet Ali Onmaz okudu, Esra Ünaldı Peygamberimizin Ahlakı ve özelliklerini anlatan naatı salondakilerie duygu dolu anlar yaşatırken, din görevlileri Süleyman Travaç ve Gamze Travaçın hazırladığı naat ve ilahi grubunun seslendirdikleri ilahiler şiirler ve naatlarla devam etti. Şiir ve ilahilerden sonra programa konuşmacı olarak katılan Süleyman Travaç günün anlam ve önemini belirten “bana peygamberimi anlat ” konulu konferansını slayt eşliğinde yaptı. Peygamber Efendimiz’in kutlu hayatını, sünnetlerini anlatan Travaç , birçok önemli noktaya değindi. Din görevlisi Travaç : “Peygamber Efendimiz (s.a.s.) 1444 yıl önce dünyaya geldi fakat onu tekrar hayatımızda yaşatabiliriz. Yolda yürürken, iş yaparken, uyuyorken, yemek yerken, su içerken, kısaca her yerde Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’i sünnetlerine uyarak hayatımızda yaşatabilirz” dedi. Sancak Camii dernek başkanı Erdoğan Okbidar yaptığı teşekkür konuşmasında programın tamamında Sancak camiinde eğitim gören çocukların görev yapmasının gurur verici olduğunu belirterek ” bu çocukların yetişmesinde büyük özveriyle katkıda bulunan hocalarımıza onları camiye getiren velilerimize ve programda bizi yalnız bırakmayan tüm davetlilerimize canı gönülden teşekkür ederim” dedi. Program Sude Yusra Orak isimli minik öğrencinin yaptığı duanın ardından DİTİB Sancak Cami yönetiminin davetlilere yaptığı çeşitli ikramlarla sona erdi.

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