TEBRİKLER GÜLEÇ KARDEŞLER

30 Ocak, 2017

Yorum Yok

Serdar Türen

NÜRNBERG – Nürnberg Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yılın spor ödülleri törenine Güleҫ kardeşler damga vurdular. Alman Taekwondo Milli Takım Sporcusu Rabia Güleҫ yılın sporcusu seҫilirken Tahir Güleҫ altın halka ödülünün sahibi oldu. Ailenin en küҫük üyesi Malik Güleҫ ‘de yine ödül alarak Taekwondo Özer Spor okulunun gururu oldular. Rio’da yapılan Olimpiyatlarda Alman Milli Takımı adına döğüşen Rabia Güleҫ ve Tahir Güleҫ gösterdikleri performans iҫin ödüllendirildiler. Her yıl yapılan Nürnberg Belediye başarılı sporcuları ödüllendirme törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly’de katıldı. Tarihi Belediye Salonunda yapılan törene ҫok sayıda sporcu ve aile katıldı. Bir ҫok dalda Türk kökenli sporcularımız ödüllendirilirken geceye damgasını Taekwondo Özer’in öğrencileri vurdu. Rabia Güleҫ yılın en iyi sporcusu ödülü, Tahir Güleҫ altın halka sahibi ve Malik Güleҫ ise başarı ödülü sahibi oldular. Rabia Güleҫ herkese teşekkür etti. Bir dahaki olimpiyatlarda varmısın sorusuna. ‘Varım. Bunun iҫin yoğun ҫalışmaya devam ediyoruz. Tabi ondan önce önümüzde birҫok ayrı Turnuva daha var. Avrupa, Dünya şampiyonaları gibi. Bunlarada en iyi şekilde hazırlanıp derece ve dereceler almak istiyoruz’ dedi. Spiker konuşmasında uzun yıllardar bu yana başarılı Milli sporcular yetiştiren Taekwondo Özer’e de değinmeden geҫemedi.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

