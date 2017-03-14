TEBRİKLER KARAYEL

14 Mart, 2017

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Mustafa Karaman

STUTTGART- Uluslararası e-mizah dergisi Don Quichotte’un Genel Yayın Yönetmeni tanınmış Karikatürist ve Grafiker Erdoğan Karayel, uzun yıllardır çocuklara yönelik çalışmalarıyla da adından söz ettiriyor. 2000 yılından bu yana Avrupa’da yayınlanan tek Türkçe çocuk dergisi olan ‘Bizim Çocuklar’ dergisinde de uzun yıllar yöneticilik yaptı. İki yıl önce yayınına son verilen dergiyle kesilen çocuk cıvıltıları, bir yıldan bu yana Welt Heimat gazetesinin içinde ek olarak yayınlanan ‘Çocuk Dünyası’ gazetesiyle yeniden duyulmaya başladı. Çocuk dergisini başarıyla yıllarca yayınlayan deneyimli sanatçı Erdoğan Karayel, yıllara dayanan deneyimini çocuklara karikatür kursu vererek onları eğitmeye ve çizgiyle konuşmalarını sağlamaya başladı. Merkezi Filderstadt’ta bulunan İNTEGRA/Bildung-Beratung-Begegnung Derneği’nin yöneticileri Mehmet ve Barbara Havlacı çiftiyle son iki yılın uluslararası karikatür yarışması ve sergilerini düzenleyen Karayel, aynı paralelde karikatür kurslarını da Baden-Württemberg Eyaleti’nde hayata geçirmek istiyor. Bu yöndeki ilk çalışmaları Filderstadt merkezli başlattılar. 27 ve 28 Şubat’ta Filderstadt-Filderklinik’de başlayan karikatür workshopları ve kursları, 7 Mart’ta Filderstadt Gymnasium ve 9 Mart’ta Filderstadt Jugendhaus’da devam etti. yaşları 7-15 arası değişen kızlı, erkekli gruplara karikatür dersi vermenin büyük bir keyif olduğunu ifade eden Erdoğan Karayel, kurslarla ilgili çalışmaları hakkında kısaca şu bilgileri verdi “Karikatür dünyanın en etkin sanat dallarından biri. Sayfalar dolusu bir kitapla anlatacağınız ana konuyu tek bir karede verebilme yetisi de sadece karikatür sanatında mümkün. Kursta öncelikle karikatürden ne anladıklarını öğrencilere soran Karayel’e ilk yanıtlar komik, mesaj ve çizgiyle ifade kelimelerinden oluşuyor. 15 yaş civarındaki çocukların algı düzeylerinin çok yüksek olduğunu yaptığımız çizgi çalışmalarında açıkça görebiliyoruz. Çok zeki çocuklar var ve onlarla birlikte çalışmak oldukça keyifli. Onlara çizgiyle konuşabilme yeteneğini kazandırmaya çalışmak bana büyük bir mutluluk veriyor. Karikatürün resimden ayrıştığını ve farklılılğını algılayacak yaşta olmaları benim işimi oldukça kolaylaştırıyor.” dedi.

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