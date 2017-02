TEBRİKLER MUSTAFA GÖĞÜŞ

7 Şubat, 2017

Yorum Yok

Mustafa KARAMAN – STUTTGART

Günlük hayatta ve her alanda olduğu gibi her insanın içinde keşfedilmemiş bir yetenekler hazinesi var olduğunu ve bundan bütünüyle yararlanabilen insanların sayısı ne yazık ki çok az olduğuna her alanda vurgu yapan Profesyonel iletişim ve kişisel gelişim alanında anadilde sunduğu seminerlerle Avrupa çapında adından sıkça söz ettiren Mustafa Göğüş, bir ilke daha imza attı ve kendi alanında TÜV Sertefikası alarak bundan böyle seminer alanlara da resmi olarak TÜV sertefikası verme yetkisi verildi. MG Seminerleri kurucusu ve yöneticisi Mustafa Göğüş şimdi de MG Seminare’nin Avrupa’nın ilk ve tek TÜV sertifikalı kişisel gelişim eğitim merkezi olduğunu duyurdu. Konu ile ilgili ulusal ve yerel basın mensuplarına kahvaltılı bilgilendirme toplantısı veren Mustafa Göğüş, gelişebilmek ve başarılı olmak için insanların bir dizi temel hayat becerisine ya da dallara ihtiyacı için bilgi ve beceriyi doğru harmanlamak gerektiğini ve bu yüzden de bu tür seminerlere katılarak içindeki yeteneği geliştirdiklerini söyledi. Son yıllarda değişen toplum düzenleri, çalışma şekilleri, üretim ve tüketim alışkanlıkları insanlara yeni yaşam biçimleri ve düşünceleri getiriyor olmasına dikkat çeken Göğüş, kişinin kendi en yüksek potansiyelini ortaya çıkartmasını sağladıklarını ve kişinin sahip olduğu potansiyelin farkına varması ve mevcut potansiyelinin gelişmesine yardım ettiklerini söyledi.

YENİ UFUKLAR AÇTI

Stuttgart kentinin Feuerbach semtinde Stuttgarterstrasse 82 adresindeki MG Seminare’nin salonlarında düzenlediği basın toplantısında konuşan başarılı kişisel gelişimci Göğüş, TÜV sertifikası ile MG seminerlerine katılanların da CV’leri için bir artı kazanılmış olduğunu dile getirdi. Bugüne kadar sayısız Avrupalı Türk’e yeni ufuklar açmış olan başarılı iletişim ve kişisel gelişim uzmanı Mustafa Göğüş, Motivasyon, Karşımdaki Kim ve Etkili İletişim adlı seminerlerden oluşan 3 temel kişisel eğitim sonrası Elit üyeliğine aday olunabildiğini de belirtti. Mustafa Göğüş, 3 temel semineri tamamlayanlar için ileri seviye eğitim olan Elit üyeliğin ayda 2 kere gerçekleştirilen oturumlarla düzenlendiğini de vurgulayarak, 3 temel seminer ile edinilen bilgi ve metotların derinleştirilmesi, seminer konularında uzmanlaşma, seminer yöneticiliğine ilk adım, MG Seminare lisanslı seminer yöneticiliği ve belirli eğitim seviyesinden sonra ek maddi gelir imkanları sunduğunu da bildirdi. Meslek seçimi öncesi ve genç girişimcilerin işyeri kurmadan önce MG Seminare’nin eğitimlerinden mutlaka yararlanmaları gerektiğini de kaydeden Mustafa Göğüş sadece bireylere yönelik değil aynı zamanda sivil toplum örgütlerinden şirketlere kadar toplumun geniş alanında yurttaşlarımıza Türkçe kişisel gelişim ve iletişimin inceliklerini anlattıklarını da söyledi.

EĞİTİMİN ÖNEMİ

Aynı zamanda başarılı bir iş adamı olan Mustafa Göğüş konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bugüne kadar seminerlerimizle, meslek seçimi öncesi gençlerimize, evinde huzuru sağlamaya ve çocuklarına en iyisini vermeye çalışan anne ve babalarımıza, mesleğinde daha başarılı olmak isteyen kardeşlerimize, özgüvene sahip olmak isteyen bireylere, şirket ve kurum yöneticilerine, ünlü simalara ve daha yüzlerce insanlara ışık tutmaya devam edeceğiz. Yaşam içerisinde her birey kendi kitabını yazmaktadır. Her yazdığınız sayfanın, ne kadar macera dolu, korkak veya cesaretli, olumlu veya olumsuz olmasına siz karar verirsiniz. Biz, seminerlerimiz ile sadece kaleminizin olumlu hikayeler yazmasına yardımcı oluyoru.” dedi.

Başarılı ve mutlu olmak için, eğitimin vazgeçilmez olduğunu, çok çaba harcamadan da kısa sürede ve uzun vadeli başarılı olunabilineceğini kendi belirlediği yöntemlerle ispatlayan Mustafa Göğüş, yapılan araştırmalara göre farklı düşünmeyi mümkün kılan en önemli becerinin, değişik konuları birbiriyle ilişkilendirebilme becerisi olduğuna dikkat çekti.

Seminerlerimize katılarak daha önce düşünmediklerinizi düşünmeye, görmediklerinizi görmeye başlayın.” diyen Mustafa Göğüş, yurt içi, yurt dışı eğitim seminerlerine devam ediyor.

KAYITLAR BAŞLADI

Diğer taraftan Mustafa Göğüş’ün 3 kademeden oluşan başarı seminerleri için yeni dönem kayıtları ise başladı. MG Seminare bünyesindeki seminerler Şubat ve Mart aylarında Stuttgart kentinde düzenlenmeye devam ediyor. Seminerler Stuttgarter Straße 82, 70469 Feuerbach Stuttgart adresindeki MG Seminare salonunda gerçekleşecek. Seminerlere katılmak isteyenler info@mgseminare.de e-postasına ya da 0711 – 782 50 93 numaralı telefona başvurabilirler.

