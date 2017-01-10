TEHDİT OLARAK GÖRÜYORLAR

10 Ocak, 2017

Yorum Yok

HALİL UYGUN

Belçika’da halkın yarıdan fazlası Muslumanların tehdit olduğunu düşünürken, Müslüman Belcikalıların büyük çoğunluğu da “terorist” olarak gorüldüklerini belirtti. Le Soir gazetesi ve RTBF kanalı, Belcika’da Muslumanlar ve gocmenlere bakışa ilişkin ortak bir anket yaptı. Aralarında 400 Muslumanın da olduğu 4 bin 734 kişinin katıldığı ankete gore, Belcika vatandaşlarının yuzde 67’si toplumda cok sayıda sığınmacı olduğunu, yuzde 66’sı da ulkeye daha cok sığınmacı ve gocmen geldiğini duşunuyor. Anket, ulkede Muslumanların varlığının tehdit olarak gorulduğunu de ortaya koydu. Ankete katılanların yuzde 60’ı Muslumanları tehdit, yuzde 12’si kulturel zenginlik olarak gorduklerini ifade etti. Geriye kalan yuzde 27’si ise “ikisi de değil” şeklinde goruş bildirdi. Yaş bakımından, 65 yaş ve uzerindekilerin yuzde 73’u, 16-25 yaş arasındakilerin de yuzde 42’si Muslumanları tehdit olarak gorduğunu soyledi. Bu oran, başkent Brüksel icin yuzde 56 olarak gercekleşti. Ankette, bazı sorular sadece Musluman Belcikalılara yonlendirildi. Sonuclar, Muslumanların kendilerini dışlanmış olarak gorduklerini ortaya koydu. Musluman Belcika vatandaşlarından yuzde 69’u “Belcika’da doğup, buyumelerine rağmen halen yabancı olarak gorulup gorulmedikleri” sorusuna “evet”, yuzde 24’u “hayı” cevabııverdi. Ayrıa, Muslumanları yuzde 71’i, terorist olarak gorulduklerini soyledi. Son teror saldııarıoncesi yuzde 54 olan bu oranı artması algıı buyuk olçüde değşeye başadığışklinde değrlendirildi. Tehdit olarak gorulseler de, Muslumanları yuzde 91’i Nice, Bruksel ve Paris’teki teror saldııarııkıadılarııbelirtti.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

