Tersane işçileri eylem yaptı!

6 Nisan, 2017

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HAMBURG- Hamburg limanında bulunan Blohm & Voss Tersanesi işçileri, federal hükümet tarafından denizcilik sektöründe dijitalleşmenin oluşturduğu fırsatları konu alan ve 4 Nisan’da Hamburg’da gerçekleşen 10. Uluslararası Marıtım Konferansı’nı protesto ettiler. Tersane çalışanları, işyerlerindeki işten çıkarılma ve çalışma koşulları ve bu sorunlara karşı sendikalara söz hakkı verilmemesini de protesto ederken dijitalleşme sonucu 300 işyerinin yok edileceğini iddia ettiler. Aralarında siyasetçiler ve sendika temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık bin kişinin katıldığı protesto gösterisinde eylemciler Blohm & Voss’un önünden Hamburg Belediye Sarayı’nın önüne yürüdü. Alamna Sendikalar Birliği (DGB) Hamburg Başkanı Katja Karger, Ver.di Sendikası Hamburg Bölge Yöneticisi Bertholt Bose, IG Metall Küste Başkanı Meinhard Geiken, AIR BUS, Lürssen, HHLA, Diehl ve bazı işyerlerinde sendikacılar ve temsilciler, DİDF Hamburg yöneticileri ve Hamburg Eyalet Milletvekili Deniz Çelik de eyleme katılarak destek verdiler. Bose yaptığı konuşmada, sendikalarla işveren temsilcilerinin yer aldığı birlikte genellikle liman ve tersanelerin durumunu ve geleceğini sözde tartıştıklarını ifade ederek bu toplantılarda aldatıldıkları için bu birlikten ayrıldıklarını söyledi. Geiken ise konuşmasında işverenlere ve hükümete seslenerek işyerlerinin Almanya içinde kalmasını talep ederek çağrıda bulundu. Farklı işyerlerinden gelen temsilciler de yaptıkları konuşmalarda dayanışma duygularını ifade ettiler.

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