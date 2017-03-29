TEŞEKKÜRLER BAŞKAN

29 Mart, 2017

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Selahattin Özdemir

NECKARSULM- Heilbronn’a baglı Neckarsulm Belediye Başkanı Steffen Hertwig başkan seçilmesinin hemen ardından Neckarsulm İmam-ı Azam Merkez Camiini ziyaret etti. Misafirleri İKMB Neckarsulm İmam-ı Azam Merkez Camii ve Külliye Başkanı Necmi kocak, yöneticiler ve Cami Hocası Bayram Akbulut refakat etti. Camii ve külliyeyi gezerek, İslam dini hakkında bilgi alan belediye başkanı Hertwig üç saat kaldıkları külliyede, kendilerine gösterilen yakın ilgi için teşekkür ederek, son günlerde yaşanan sorunlara rağmen herkesin sağduyulu olmasını gerektiğini belirterek bu ziyaretin önemli olduğunu vurguladı. Hertwig ”Neckarsulm şehri ırkçılığa hiçbir zaman geçit vermedi bundan sonrada vermeyecek, bölgemizdeki mültecilere Külliyede verilen gerek kültürel, gerek Almanca dersleri ve güzel destekleri görüyor ve teşekkür ediyor destekliyoruz ”dedi. İmam-ı Azam Merkez Cami başkanı Necmi Koçak ziyaretten dolayı başkana teşekkür etti, çok önemli bulduğu bu ziyaretin birlik ve beraberliği sağlamsında katkıda bulunacağını ve yeni seçilmesinden dolayı başkanı tebrik ederek başarılar diledi.

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