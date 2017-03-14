TEŞEKKÜRLER BR

14 Mart, 2017

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Aykan İnan

İNGOLSTADT – BR televizyonunda 6 Mart 2017 tarihinde yayınlanan “Bayern erleben” belgesel dizisinin “Ausgerechnet Ingolstadt” bölümündeki İngolstadt kentini tanıtıcı belgeselde DİTİB İngolstadt Camii’ne, okuldaki İslam Dersi’ne ve fırın işleten Nil Genç’e de geniş yer verildi. Kapsamlı ve esprili 45 dakikalık belgesel daha önce İngolstadt’taki “Kulturzentrum neun” isimli kültür merkezinde devlet medya kurumu BR’in Oberbayern resepsiyonunda ilk defa gösterilerek seyircilerden önce seçkin davetlilere tanıtıldı. İngolstadt belgeseli BR Müdürü Ulrich Wilhelm ve eyalet çapındaki siyaset, dini cemaatler ve toplum üyelerinin katıldığı önemli etkinlikte belgeseli çeken Steffi Illinger tarafından tanıtıldı.

TÜRKLERİN BURANIN PARÇASI

Bavyera’daki en büyük cami olan DİTİB İngolstadt Kocatepe Camii’ndeki kermesten ve Açık Cami Günü’nden görüntülerde Cemiyet Başkanı Mehmet Nuri Karaçolak ve cami rehberi Belediye Hıristiyan-Müslüman Diyalog Sorumlusu Hakan Sırt da yer aldı. 12 yıldan beri İngolstadt’ta yaşayan Hakan Sırt okulda verdiği İslam Dersin esnasında görüntülendi. Manisa ile kardeş şehir olan İngolstadt bir rekorlar şehri: Almanya’da en hızlı büyüyen büyük şehir, en az işsizliğin olduğu ve %40 göçmen oranı ile Almanya’da en üstte olan şehir. Piusviertel semtinde göçmen oranı ise %80. İlginç belgesel http://www.br.de/br-fernsehen/programmkalender/ausstrahlung-973538.html adresi üzerinden internetten izlenebilir.

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