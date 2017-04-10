TGH’ya “Mesut” Başkan

10 Nisan, 2017

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Nebahat Uzun

HAMBURG- 25 derneğin üye olduğu çatı kuruluşu Hamburg ve Çevresi Türk Toplumu (TGH), 25 dernekten 113 delegenin katılımıyla gerçekleştirdiği 25. Olağan Genel Kurullla yeni yönetimini belirledi. Başkanlık görevi için tek aday olan Mesut Sipahi, 86 oyla TGH Başkanlığı görevini Nebahat Güçlü’den devralırken Burcu Özdirik ve Murat Kaplan Başkan Yardımcılığı görevine seçildiler. Halis Yuyucu’nun Saymanlık görevine seçildiği seçimlerde Olgay Sadak, Ali Kurtuldu, Serdar Temur, Nurdan Kaya ve Zeynep Arslan Yönetim Kurulu asil üyeliğine, Haydar Erkişi, Fikret İşçi ve Kemal Adatepe yedek üyeliğe seçildi. Denetim Kurulu Erkan Erçin, Şenay Kaya ve Şenay Gemici’den oluştu. TGH’nun Kurucu Başkanı Prof. Dr. Hakkı Keskin, Meral Kayaman ve Bilge Yörenç’ten oluşan Divan Kurulu’nun yönettiği seçimler öncesi Çalışma Raporunu sunan Güçlü, TGH’nın yürüttüğü projelere ve hedeflerine dikkat çekti. Yeni seçilecek olan başkana ‘metanet ve güç’ dileyen Güçlü, “TGH Başkanı olmak, ateşten gömlek giymek gibi bir şey. Görev süresince şahsıma yapılan saldırıların, siyasi kimliğimden çok TGH Başkanlığı kimliğime yönelik yapıldığı aşikardır. Fakat biz bunlarla yılmadık ve yolumuza devam ettik. 166 bin Euro borçla devraldığımız TGH’yı bugün sizlere 400 bin Euro’yu aşkın bir artı bütçeyle teslim etmemiz de başarılarımızın kanıtıdır” şeklinde konuştu.

ALİ KURTULDU: “TGH-BİLLSTEDT YANLIŞ BİR YATIRIMDI”

Dünyadaki siyasi konjonktürün Hamburg’u da etkilediğinin altını çizen Güçlü, “Bizler burada Türkiye siyasetinden çok herkesi kucaklayan, ağırlıkla buradaki sorun ve sorumluluklarımızı kapsayan çalışmalar yapıyoruz” dedi. TGH’nın iki dönem önceki henüz aklanmayan yönetiminden kalan borçla ilgili gelen soruyu ise TGH Başkan Yardımcısı Ali Kurtuldu, “Bu borç, TGH Billstedt salonuna yapılan yanlış yatırımın bedelidir. Burası için tam 160 bin Euro harcama yapılmıştır ve bunun üstüne bize yüklenmek istenen daha fazla borçtan da yaptığımız sıkı görüşmelerle kurtulabildik” şeklinde cevapladı. Güçlü de bu konuda, “Eski Başkan Hüseyin Yılmaz’ın kötü niyetle hareket ettiğini inanmıyorum. Ama onu yanlış yönlendiren başka insanların etkisinde kaldı” dedi. Mali Raporun okunmasının ardından 98 delegenin onayı ile eski yönetim aklandı. Başkanlık bayrağını devralan Sipahi görevinin zorluğunun bilincinde olduğunu söyleyerek, “Ama birlik ve beraberliğimizin sağlanabilmesi adına bu zor görevi üstleniyorum. Kırgınlıklar varsa geride kalmalı, yeni bir başlangıç yapmalıyız. Herkesle el ele tutuşarak yürümek istiyoruz” dedi. Çalışma hedeflerine de değinen Sipahi, “Tüm Yönetim Kurulu toplantılarını üyelerimize açık yapmak istiyorum. Etkinlik yapan derneklerden salon kirası alınmaması, maddi-manevi destek sunulması, sosyal faaliyetlerin artırılması, vatandaşlarımızın ücretsiz hukuk danışmanlığı alabileceği bir projesinin başlatılması hedeflerimiz arasında” şeklinde konuştu.

ALMAN BASININDAN “TGH’DA KAÇ KÜRT VAR” SORUSUNA CEVAP!

Kendisini arayıp “TGH’da kaç Kürt üye var?” diye soran Alman gazetecileri de eleştiren Sipahi, “TGH için ne yapacağımı soracaklarına böyle bir soru soruyorlar. Bizim böyle bir ayrımımız yoktur. Kürt’ü, Türk’ü, Alevi’si ve Sünni’si hepsi bizim başımızın tacıdır. Hepimiz eşit insanlarız ve kafatasçı bir zihniyete sahip değiliz” dedi. Seçimlerin ardından Güçlü’ye hitaben Çağdaş Kadınlar İnisiyatifi adına bir konuşma yapan Meral Kayaman, “TGH her durumda, bir kadın liderliğinde duruşunu, konumunu, tarafsızlığını ve saygınlığını korudu. Nebahat Hanım bilgisi, mesleki ve kişisel donanımı, politik tutumuyla, herkese yönelik uzlaştırıcı kişiliğiyle TGH’yı sağlam temeller ve güzel bir gelecek sundu” dedi. Yönetim Kurulunun seçiminin ve konuşmaların ardından TGH Tüzüğü’nün 12. Maddesinin değişikliği oylanıp onaylandı. TGH üyeliğine başvuran Avrupa Türk Engelliler Derneği’nin (AVTED) başvurusu delegeler tarafından reddedilirken Seda Temel ve Nedim’in tanıttığı Müzisyenler İnisiyatifi’nin üyelik başvurusu kabul edildi.

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