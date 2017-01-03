TGRN’DEN “BİRLİK” ÇAĞRISI

3 Ocak, 2017

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Kâmil Yılmaz

LUDWİGSHAFEN – Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinde faaliyet gösteren lobi derneği Rhein-Neckar Türk Toplumu Platformu (TGRN e.V.) 2016 yılı değerlendirmesi içeren bir basın bildirisi yayınladı. Bildiride, eyalette faaliyet gösteren lobi derneklerine birlik çağrısı da yapıldı.

2016 YILI DEĞERLENDİRMESİ

“Kamuoyuna sunulur” başlığı ile yayınlanan basın bildirisinde, “ 2016 yılı dünya genelinde, savaşlar, Avrupa’da göçmenlere yönelik ırkçı faaliyetler ve terör saldırıları ve ülkemizde yaşanan darbe girişimi ele alındığında insanlık açısından zor bir yıl olmuştur. 2017 yılında da bu gelişmeler üzerine zor olacağı aşikârdır. Her şeye rağmen yeni yılımızın hayırlara vesile olmasını, tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni ederiz” denildi.

BARIŞÇIL BİR YAŞAM İÇİN

Açıklamanın devamında, kültürel, sosyal, siyasi ve dini açıdan farklı değerlere sahip olan tüm insanlığın tüm devletlerin, başta da süper güçlerin her türlü ırkçı, siyasi ve üstünlük politikalarını bir kenara bırakarak “Dünya genelinde barışçıl bir yaşam”ı desteklemeleri, teröre karşı, ırkçılığa karşı birlikte mücadele etmeleri gerektiğine de dikkat çekildi. Aksi takdirde nerede olursa olsun, huzurun, güvenliğin ve barışçıl bir yaşamın sağlanması çok zor olacağının vurgulandığı TGRN açıklamasında; daha sonra şu ifadelere yer verildi:

TÜRK STK’LARA TEŞEKKÜR

“Türk toplumu kurum ve kuruluşları olan DİTİB, İGMG, VİKZ, ATB, ATİB, Ehlibeyt Alevi Dernekleri gibi İslami teşkilatlarımız, TDU-Pfalz, TİD Rhein-Neckar, ETUG, MÜSİ̇AD Rhein-Neckar gibi işadamları derneklerimiz, TGRN, UTG, TGRLP gibi lobi derneklerimiz, UETD, CHP, Saadet Partisi, Türk Federasyonu, ADD, BİG Partisi gibi siyasi derneklerimiz,

Tekvando Erol partner derneğimiz; sportif, sosyal eğitimsel ve kültürel derneklerimiz ve basın kuruluşlarımız, 2016 yılında bölgemizde birlikte yaşam ve toplumumuza her alanda hizmet için ellerinden gelen çabayı göstermiş ve sayısız faaliyette bulunmuşlardır. Türk toplumu adına tüm kurum ve kuruluşlarımıza candan teşekkür ediyoruz”

BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR

“Bölgemizde faaliyet gösteren TGRN, UTG ve TGRLP gibi mevcut lobi derneklerimizin daha iyi ve kaliteli hizmet için yeni yılda birleşmesi ve güç birliği yapması en büyük temennimizdir” şeklinde birlik çağrısının da yapıldığı basın açıklaması, şu sözlerle sona eriyor: “Bizler TGRN e.V olarak bu birliktelik için üstümüze düşen her türlü dayanışmayı ve mutabakatı yapmaya hazır olduğumuzu bildirir, tekrar 2017 yılının tüm dünyaya ve tüm insanlığa hayırlı olmasını, barış ve huzur getirmesini temenni eder sevgi ve saygılarımızı sunarız. TGRN Yönetim Kurulu”

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