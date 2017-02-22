TGS-H Edebiyat Akşamı 11 yaşında

22 Şubat, 2017

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Nebahat Uzun

KİEL-Schleswig-Holstein Türk Toplumu (TGS-H) tarafından düzenli olarak yapılan Edebiyat Akşamı projesi, 11. yılını şair ve yazar Mevlüt Asar’ın katıldığı programla kutladı. Dernek binasında gerçekleştirilen toplantıya TGS-H Başkanı Dr. Cebel Küçükkaraca’nın yanı sıra çok sayıda edebiyatsever katıldı. Ahmet Karadeniz’in sunumunda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Duisburg şehrinin “2016 Fakir Baykurt Kültür Ödülü” sahibi ve gecenin onur konuğu Asar, eşiyle birlikte kendi eserlerinden bölümler okudu. Anadolu, Almanya, gurbet ve aidiyet konularını içeren şiir ve hikayelerin okunduğu bölümün ardından ikinci bölümde Asar fakir Baykurt’u, Duisburg Edebiyat Kahvesini ve burasının tedrisatından geçmiş onlarca kalem ve yürek işçisini de tanıttı. Asan’ın Fakir Baykurt’a ait “Duisburg Üçlemesi” adlı eserlerinden ilk kitabının Almancaya çevrildiğini hatırlatması üzerine Küçükkaraca da diğer iki kitabın en az birinin daha Almanca çevirisiyle okuyuculara kazandırılması yönünde TGS-H olarak katkı sunabileceklerini ifade etti. Küçükkaraca, “Bu sayede sadece Almanlara değil, Almanca okumayı tercih eden kuşaklarımıza da bu değerli hikayeleri ulaştırabiliriz” dedi. Etkinliğin sonunda Asan, kitaplarını imzalayıp konuklarla sohbet etti.

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