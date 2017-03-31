THY BOWLİNG TURNUVASI RENKLİ GEÇTİ

31 Mart, 2017

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Gülsüm Tan-Hasan Akdoğan

BREMEN- Türkiye’nin “yükselen değeri” Türk Hava Yolları (THY), acentalarını bir birleriyle buluşturup kaynaştırma amacıyla dünya genelinde başlattığı ‘Turkish Airlines Bowling 2017 Turnuvası’ Bremen’de eğlenceli geçti. THY Bremen Müdürlüğü organizesinde düzenlenen Bowling 2017 Turnuvası, acenteler arasında tatlı rekabet oluştururken, dostlukları da pekiştirdi. CineStar Kristallpalast’ın Strike Bowling salonunda 3. kez gerçekleşen turnuvada, THY Bremen Müdürü Tekin Ekinci ve büro çalışanlarının yanı sıra Bremen’den 30 Türk ve Alman acenteden yaklaşık 80 kişi yer aldı. Neşe içerisinde geçen turnuva sonunda THY sloganı “Widen Your World” yazılı beyaz tişörtleriyle guruplar halinde yarışan katılımcılar, puanlarının yer aldığı katılım belgelerini THY Bremen yetkililerinden alırken, ilk üçe giren acentelere madalya verildi. Bilindiği gibi en yüksek puan alan acenteler, İstanbul’da yapılacak seyahat ödüllü final turnuvasına katılacak. Diğer yandan, THY’nin uçtuğu 45 ülkeden 90 şehirde düzenlendiği Turkish Airlines Bowling 2017 Turnuvası’na bin acenteden 3 bin kişi katıldığı öğrenildi.

Elinizde çok değerli bir ürün olduğunu unutmayın

THY hizmetleri ve bir turizm cenneti olarak Türkiye sinevizyon eşliğinde tanıtıldığı turnuva öncesi yapılan toplantıda acente temsilcilerine hitapeden THY Bremen Müdürü Tekin Ekinci, 2016 yılında tüm olumsuzluklara rağmen Türk Hava Yolları’nın kazanç sağladığını belirtirken, “Elinizde çok değerli bir ürün olduğunu unutmayın” diyerek onlardan, daha fazla bilet satışı yapmaları için gayret göstermelerini istedi. Acentelerinden, bugüne kadar verdikleri destekten daha fazlasını istediklerini belirten Ekinci, “Aynı desteği ideolojik ve politik tartışmaların ötesinde 10 bin yıllık tarihi olan ve tüm Anadolu’ya onlarca uygarlık üretmiş bir coğrafya olarak İstanbul için istiyoruz. Maalesef, kapımızda ve herkesin kapısında olan bir terör var. Ama, buna rağmen biz herşeyi gözeterek, ulusalarası verdiğiniz desteği Türkiye içinde vermenizi özellikle istirham ediyoruz. Bremen’i Dünya’ya bağlayan 300 hattının kalması için partnerlerimiz olarak sizlerin desteğini bekliyoruz.” dedi.

Hedefimizi belirledik

Dünya’da tüm olumsuz konjonktürden dolayı her alanda olduğu gibi havacılığında etkilendiğini belirten Ekinci, THY ve hedefleri doğrultusunda şu bilgileri verdi: “Lojistiğimize güvenerek önümüzdeki 2017 yılına hazırlanmak için bu durumu fırsata çevirdik. Biliyorsunuz 2016’da Türkiye’nin 11 eylülü olan 15 Temmuz gibi bir süreç yaşadık. Bu süreçte THY yine büyümeye devam etti. Yeni uçuş noktalarımız oluştu. Dünya genelinde biz sadece bir aktör değil, aynı zamanda dünya havacılığını yapısal olarak kuran önemli bir oyuncuyuz. Yani THY tekniği ile beraber yüzde 20 büyüdüğümüz kargoda ödül aldık. Hazırlığımız ve hedefimiz 2023. Ama ondan önce 2018’de Türkiye’de açılacak olan yeni havalimanı. Tüm hazırlığımızı bu Dünya’nın en büyük havalimanı göre yapıyoruz. Havalimanında dünyayı çok daha iyi besleyecek bir uçuş ağı üreteceğiz. Biz heyecanla bu günleri bekliyoruz. Dünya’nın ilk onu arasında bulunan THY’yi ilk beşe ve daha üst konuma getirmek için tüm THY personeli azimle gayret ediyor”.

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