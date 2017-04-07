THY’den Nürnberg’de gövde gösterisi

7 Nisan, 2017

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Milli Gururumuz Türk Hava Yolları geҫtiğimiz günlerde Nürnberg Havaalanına Airbus 330 uҫağı ile iniş yaparak adeta gövde gösterisi yaptı. Nürnberg Havaalanı pistinde ender görülen büyüklükteki uҫaklar arasında yer alan Airbus 330 tipi uҫağı Türk ve Alman basınının ilgi odağı oldu.

Serdar Türen

NÜRNBERG – Türk Hava Yolları Nürnberg Havaalanında ender görülen büyüklükte bir uҫakla iniş yaparak gövde gösterisi yaptı. Pamukkale isimli Airbus 330 tipli uҫak Nürnberg’de alışılmışın dışında görüntülere sahne oldu. Türk ve Alman basının büyük ilgi gösterdiği uҫak uygun körük olmadığı iҫin aҫığa park edildi. Seyir terasından dev Türk Hava Yolları uҫağını gören vatandaşlar fotoğraflarını sarıldılar. Uҫağı apronda kalabalık bir heyet karşıladı. Nürnberg Türk Hava Yolları Müdürü Dr. Osman Nuri Hasırcı, Pazarlama Şefi Akgün Ateş, Satış Şefi Ebubekir Nebioğlu, İstasyon Şefi Tarık Serbes, Trafik Sorumlusu Hülya Yalҫın ve Pazarlama Sorumlusu Bahadır Korkmaz gazetecilerle birlikte apronda hazır bulundular. Nürnberg’de Taksi işletmeciliği yapan Mehmet Salih Ercan Türk Hava Yollarının reklamını taşıdığı beş taksisi ile piste girdi. Özel izin ile uҫak etrafında tur atan taksiler daha sonra Airbus 330 uҫağı önünde mürettebat ve heyetle birlikte fotoğraf ҫektirdiler. Türk Hava Yolları Nürnberg Müdürü Dr. Osman Nuri Hasırcı yolcuların Türk Hava Yollarıyla seyahat ettiklerinde kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirtti.

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