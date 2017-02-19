TİCARETİ DAHA FAZLA GELİŞTİRELİM

19 Şubat, 2017

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Darmstadtium Kongre Merkezinde Türk – Alman Ekonomi Formu, (Deutsch – Türkisches Wirtschaftsform) çerçevesinde yapılan Bölgesel İş Geliştirme Fuarı, Türkiye ve Avrupa’da ki girişimcilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Seyit Akkamış / Kâmil Yılmaz – DARMSTADT – Müstakil Sanayici ve İş adamları (MÜSİAD) Hessen Şubesi ile Sanayi ve Ticaret Odası (İHK) Darmstadt tarafından organize edilen, Türkiye Ekonomi Bakanlığının ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) katkılarıyla, Türk – Alman Ekonomi Formu, (Deutsch – Türkisches Wirtschaftsform) çerçevesinde yapılan Bölgesel İş Geliştirme Fuarı, Türk ve Alman girişimcileri bir araya getirdi. Fuar’a, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, SİNPAS GYO Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, BAKTAT Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, MÜSİAD Avrupa Şube Başkanları ve üyeleri, Hessen Eski Uyum Bakanı Jörg-Uwe Hahn, Hessen Parlamento Başkanı Norbert Kartmann, (CDU), Veritas AG CEO’su Berhard Beck, Hessen Yatırım Ajansı Başkanı Jürgen Schneider, KT Bank CEO’su A. Kudsi Arslan , ZiraatBank CEO’su Ayten Türkmen, İHK Hanau Başkan Yardımcısı Salih Taşdirek ve çok sayıda uluslar arası ticaret yapan Türk ve Alman girişimciler katıldılar.

KÖPRÜLER KURUYORUZ

MÜSİAD Hessen’in ev sahipliği yaptığı “Bölgesel İş Geliştirme Fuarı” öncesi düzenlenen Gala Gecesi’nde konuşan ve program hakkında bilgi veren MÜSİAD Hessen Şubesi Başkanı Musa Aydın, “Uluslararası bir organizeye ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Bizlere bu organizasyonda desteklerini esirgemeyen baçta Genel Başkanımız Nail Olpak Bey’e, tüm kurum, kuruluş ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. MÜSİAD’ın yurt dışında faaliyet gösteren 181 şubesinden sadece biriyiz ve diğer şubelerimiz gibi, bulunduğumuz ülkeler ile Türkiye arasında köprüler kuruyoruz” dedi.

EKONOMİK ORTAKLIĞIMIZ VAR

Hessen Eski Uyum Bakanı Jörg-Uwe Hahn ve Hessen Parlamento Başkanı Norbert Kartmann (CDU), konuşmalarında, “Hessen ve Bursa arasında kardeşlik bulunduğuna dikkat çekerek, bu doğrultuda, ekonomik alanda olduğu gibi, turizm alanında da ortak çalışmalar bulunduğunu vurguladılar.

ALMAN EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI

Göreve başladığı ilk günlerde, özel bir etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ise, “Türkiye ve Almanya’nın yaşanan küresel krizlere rağmen ticarî ve diğer alanlarda olumlu iş birliği yapmaları büyük önem arz ediyor. Her sene iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin artması bizleri sevindiriyor. 2012’de Türkiye’de yapılan reformlar sayesinde ve yatırımcılara sağlanan destekler neticesinde, yabancı yatırımcıların ülkemize yönelik yatırımları artarak sürüyor. Türkiye’nin son senelerde Afrika, Uzak Doğu ve Latin Amerika ülkeleri ile de dış ticaretini arttırırken, Almanya bizim için ithalat ve ihracatta en önemli ülkelerden birisi olmaya devam etmiştir. Ayrıca ülkemizi her sene üç milyonu aşkın alman turist ziyaret etmektedir. Buradaki Türk girişimciler, 40 milyar avroyu aşan ciro ile, Alman ekonomisine önemli katkı sağlamaktadırlar. Bu anlamda MÜSİAD gibi derneklerimize büyük görevler düşüyor” şeklinde konuştu.

YATIRIMLARI ERTELEMEYELİM

MÜSİAD olarak dünya genelinde yürüttükleri faaliyetlerin amacının, Türkiye ve diğer ülkeler arasında, iş ilişkilerini geliştirerek yatırım ve ticaret ortaklıkları kurmak olduğunu ifade eden Genel Başkan Nail Olpak, “Türkiye’de son aylarda ekonomik anlamda yapılan reformlar, yabancı yatırımcılar için önemli avantajlar sağlamaktadır. Bunlar arasındaki, Cazibe Merkezi Programları, Patent Yasası, ARGE çalışmaları, Kredi Garanti Fonu Yasası gibi değişimler önemli teşvikler içeriyor. Arsa tahsisinden fabrika yapımına ve işletmeye yönelik önemli teşvikler söz konusu. Yerli yada yabancı yatırımcı farkı olmadan teşviklerden faydalanmak mümkün. Biz iş adamları olarak üreten Türkiye’yi temsil ediyoruz. Bu sebepten hiçbir yatırımımızı ertelememeliyiz” şeklinde konuştu. Gala gecesinde yapılan konuşmaların ardından, ana sponsorlara plaket sunuldu ve otomobil sektörünün dünü, bugünü ve yarını hakkında düzenlenen panele, MÜSİAD Otomotiv Sektörü Kurulu Başkanı Osman Özdemir, BMW’den Muammer Özkul, Veritas AG’den Bernhard Beck, Sampa AŞ’den Bülent Üstündağ ve Bernhard Gassl konuşmacı olarak katıldılar.

KONUT SEKTÖRÜ GELİŞİYOR

Fuar’ın açılışından evvel 43 senelik ticaret hayatında edindiği bilgi ve tecrübeleri katılımcılarla paylaşan SİNPAŞ GYO Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, “Türkiye’de gayrimenkul sektöründe birçok ilklere imza attık. Sektörde, rakibimiz olarak iş yapan birçok başarılı gencin, SİNPAŞ okulunda yetişmiş ve bu sektöre kazandırdığımız değerler olmaları, bizleri son derece mutlu ediyor. Türkiye genç bir nüfusa sahip olduğundan her sene 700 bin konut yapmak zorunda. Aksi halde, konut açığı meydana gelecektir. Son dönemde hükümet, konut açığını kapatmak için ciddi adımlar attı ve kayıt dışı konut büyük ölçüde tarihe gömüldü. Konut talebinin artmasına önemli ölçüde katkı sağlayan sebeplerin başında, Türkiye nüfusunun çoğunun, şehirlerde yaşar hale gelmesi, 2002 senesinde kişi başına düşen milli gelirin 2700 dolardan bugün 13000 dolara yükselmesi gibi sebepler, konut talebinin artmasına etki etmektedir” dedi. Ticaret hayatında problemli risk almamaya, insan kaynağının ahlak ve bilgi yapısına ve itibar sermayesine çok özen gösterdikleri söyleyen Çelik, Almanya’daki girişimcilere tavsiyede bulunarak “Burada siyasi ve ekonomik kararların alınmasında etkili olabilmenin yolu, birlik ve beraberlik içerisinde olmaktan geçiyor” şeklinde konuştu.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILD

100’ün üzerinde Türk ve Alman firmasının katıldığı Fuar’ın açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra ziyaretçilere açılan stantlar oldukça ilgi gördü. Yeni yatırım ve ticaret alanlarının geliştirilmesi adına yapılan ikili görüşmeler (B2B), girişimciler açısından önemli ticari kapılar araladı.

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