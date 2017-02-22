TİD BİLGİLENDİRDİ

22 Şubat, 2017

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Rıfat Pala

MANNHEİM – Merkezi Almanya’nın Mannheim şehrinde bulunan Rhein-Neckar Türk İşverenler Derneği, gelenekse kahvaltı programlarını sürdürüyor. 2017 yılının ilk kahvaltı programında bir araya gelen TİD üyeleri kahvaltı yaparken aynı zamanda bilgilendiler. TİD Rhein-Neckar İşverenler Derneği Başkanı Mustafa Baklan, geleneksel hale getirdikleri kahvaltı programlarındaki amaçlarının üyeleriyle bir arada olmak ve dayanışma içerisinde bulunmak olduğunu dile getirdi. Baklan, kahvaltı programları ile kaynaşmanın yanı sıra üyelerin sorunlarına çare aramak ve diyalog içinde olmak istediklerini de vurguladı. TİD Başkanı, Mannheim ve çevresindeki iş verenlerin günlük yaşamlarında yaşadıkları karşılaştıkları sıkıntı ve zorlukları feraha kavuşturmak için psikolojik danışmanı davet ettiklerini belirterek, programın verimli geçmesini diledi. Psikolog, kahvaltıya katılan işverenlere depresyondan nasıl çıkılabileceği konusunda bilgiler sundu. Psikolog, İşverenin işçisiyle nasıl uyum sağlar, yabancıların iş yerlerindeki tutumları nelerdir ve aile sorunları gibi sorularla birçok alanda bilgiler aktardı.

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