TID’DEN MUHTEŞEM RESEPSİYON

17 Ocak, 2017

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Türk işverenlerin , Alman ekonomisine yapmış olduğu yıllık katkı 38 milyar Euro ya ulaşmıştır. 480 bin kişiye istihdam doğurmaktadır.

Kâmil Yılmaz / Rıfat Pala

MANNHEİM – Almanya’nın Mannheim şehrinde 1995 yılından beri faaliyet gösteren TİD Rhein-Neckar İşverenler Derneği geleneksel hale getirdiği Yeni Yıl Resepsiyonu Mannheim’da geniş bir katılımla gerçekleştirdi. TİD Yönetim Kurulu’ndan Selçuk İbikli tarafından sunulan resepsiyona Türkiye’nin Karlsruhe Başkonsolosu Cem Örnekol, Çalışma Ataşesi Muhammet Kıran, Sosyal Güvenlik danışmanı Osman Kaya, Mannheim Eğitimden Sorumlu Belediye Başkanı Dr. Ulrike Freundlieb, İHK Mannheim Başkanı Dr. Axel Nitschke ve bölgedeki işadamları ile politikacıların da katıldı. Açılış konuşmasını yapan TİD Başkanı Mustafa Baklan, 2016 yılında meydana gelen terör olaylarına dikkat çekti. Baklan, geçtiğimiz hafta kaçırılarak fidye için öldürülen bölgemizin sevilen işadamı İsmail Torun’un aramızdan ayrılmasına da değindi. TİD Başkanı konuşmasında; “Bizler yılbaşında İstanbul katliamının üzüntülerini daha üzerimizden atmamışken. bölgemizin önemli işadamlarından , İsmail Torunun öldürülmesi bizi derinden üzmüştür. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Burada emniyet teşkilatının da dikkatini çekmek istiyoruz. Daha önce yaşanmış seri katliamların 9 Türk ve 1 Yunan dönerci katliamı gibi bir olayı mı başlıyor, tereddüttü oluşturuyor. Bölgemizdeki işverenlerinde böyle bir kuşku uyandırdı. Bu bizleri tedirgin etti. Mannheim Emniyet amirliğine başvurduk beraber bir çalışma başlatacağız” şeklinde konuştu. Ardından söz alan Mannheim Eğitimden Sorumlu Belediye Başkanı Dr. Ulrike Freundlieb, Mannheim’daki Türk işverenlerin ekonomiye büyük katkı sağladığına dikkat çekerek, Türk işverenlerle gurur duyduklarını dile getirdi. Türkiye’nin Karlsruhe Başkonsolosu Cem Örnekol’un söz aldığı resepsiyonda akabinde Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Doğrucan tarafından sine vizyon eşliğinde bir yıl boyunca yapılan faaliyetlerin yer aldığı etkinlikler anlatıldı. Resepsiyonun son bölümünde ise, artık geleneksel hale gelen 2016 yılı başarılı işadamları ödülleri dağıtıldı. Bu seneki yılın işadamı ödülleri Çifçi Kardeşlerin sahip olduğu SERPA Süpermarketler Zinciri’ne takdim edildi. Kıbrıs’tan katılan caz orkestrasının seslendirdiği müziklerle devam eden resepsiyon verilen yiyecek içecek ikramıyla resepsiyon sona erdi.

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