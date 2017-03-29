TOKATLI ÖĞRENCİLER ALMANYA’DA

29 Mart, 2017

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Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 21 günlük staj için Almanya’ya geldiler.

Kâmil Yılmaz

LUDWİGSHAFEN – AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın Leonardo da Vinci Meslek Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 21 günlük staj için Almanya’ya geldiler. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Asansör Kazalarının Önlenmesi İçin Avrupa’da Sürdürülebilir Mesleki Eğitim” adlı Avrupa Birliği Erasmus+ projesi staj uygulama çalışmaları kapsamında toplamda 10 öğrenci, 1 öğretmen ve Proje Koordinatörü Almanya’nın Ludwigshafen şehrine geldiler.

AMAÇ ÖZGÜVENİ ARTIRMAK

Konuyla ilgili olarak gazetemize bilgi veren Proje Koordinatörü İlhan Yayar ve öğretmen Bahadır Candemir, ülkemizin gündeminde olan asansör kazalarının azaltılmasına yönelik öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılmasının yanı sıra kendilerine olan özgüven duygularının gelişmesi, zamanı etkili ve verimli kullanma alışkanlıkları kazanmalarına faydalı olacağını kaydetti. Yarar, ayrıca projeye katılan öğrencilerin yeni arkadaşlıklar kurmaları, Avrupa Vatandaşlığı olgusunun tanıtılması, sosyal ve kültürel kazanımlar elde etmelerinin çok önemli olduğuna değindi. Proje Koordinatörü, “Milli Eğitim Bakanlığımızın “Eğitimden Üretime Sektörle İş Birliği” teması olarak mesleki ve teknik eğitimde yeni stratejik belirlemesi ile bizlerde uygulayacağımız Erasmus+ projemizle belirlenen hedeflere katkı sunacaktır” dedi. Proje Koordinatörü İlhan Yayar, “Projemizin uygulanmasına katkı sunan yerel ortak temsilcilerimize, ev sahibi ortaklara, sözleme makamı olan Türkiye Ulusal Ajansı Başkanlığına ve proje uzmanına Oğuzhan Örenli Bey’e teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı

HER YIL 600 PROJE

Projeye Almanya’da ev sahipliği yapan İuventas Model Proje Koordinatörü Tekin Kaya ise, her yıl 600’ü aşkın projeye imza attıklarına da dikkat çekti. Kaya, bu alandaki çalışmaları ile AB üyeliği sürecindeki ülkemizin gelişimine ve AB uyumlu çalışmalara destek olmaktan dolayı memnun olduğunu dile getirdi. Almanya Proje Koordinatörü Tekin Kaya, Tokat’ta gelen öğrencilere ev sahipliği yapmaktan da mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

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