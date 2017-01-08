Toplumsal yaşamda kadının rolü

8 Ocak, 2017

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Gülsüm Tan/ BREMEN

Bremen ve Cevresi Alevi Kültür Merkezi (BAKM) Kadınlar Kolu tarafindan organize edilen “Toplumsal Yaşamda Kadının Rolü” adlı serbest kürsü etkinliğinde, “Alevi Duruşu ve Siyaset Ilişkisi” üzerine görüşler paylaşıldı. Bremen’in Oslebshausen semtinde bulunan BAKM binasında düzenlenen panelde, Almanya Alevi Kadınlar Birliği (AAKB) Başkanı Özlem Akgül ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Demir İnce, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) İnanç Kurulu yönetiminden Alevi Anası Şenay Markoç ve Hülya Gültekin, AABF Kuzey Bölgesi yönetiminden Gönül Kurç konuşmacı olarak yer aldı. Kerbela’dan bu yana şehit düşenler için saygı duruşunda bulunulan etkinliğe, SPD’den Bremen Eyalet Milletvekili Mehmet Ali Seyrek ile birlikte, Bremen ve çevresi illerden Alevi derneklerinden başkan ve temsilcileri katıldı.

Farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak birlikte yürümeliyiz

Ev sahibi derneğin Kadınlar Kolu Başkanı Özlem Kara modarötörlüğünde yapılan panelde konuşan AAKB başkanı Akgül, Türkiye ve Dünya’da yaşanan son olaylara değinerek, “Farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak birlikte yürümeliyiz” dedi. Toplumsal yaşamda kadının rolü, kadın hakları ve Alevi inancında kadın erkek eşitliği üzerine fikir alışverişinde bulunmak üzere Almanya genelinde serbest kürsü programlarını sürdürdüklerini belirten Akgül, inançta cinsiyet ayrımı yapılmadığına inandığını kaydetti. Türkiye’de Cem evlerine değinerek durumlarının hiçde iç açıcı olmadığını belirten Akgül “Üzerimizde birçok oyunlar oynanıyor. İnancımıza sahip çıkmalıyız”diye konuştu.Gönüllere hitab etmek için geldiklerini ifade eden Gönül Kurç, Aleviliği yaşamak için anlamak gerektiğini söyledi. Kadın erkek eşitliği üzerine Kurç, Erkek egemenliğine kadınların prim verdiğini belirterek, “Erkek evlatları analar yetiştirdiğini unutmayalım” dedi. Alevi Anası Markoç, Alevilikte önderlik Postu’na, rıza alınarak kadınlarında oturabildiklerini ifade etti.

Eşitsizlik sistemde

İnançlarında kadın erkek eşitsizliği olmadığını belirten dinleyiciler arasından Düzgün Ali Gültekin Dede, “Sistemimizde olan eşitsizliği inkar etmiyorum. Kadınlarda Fatma Ana Postu’na sahip çıkmalılar” diye konuştu. Konu üzerine izleyicilerinde iştirak ettiği konuşmalarda, dünyada kadın,erkek eşitliği üzerine birçok savaşlar verildiği belirtilirken, kadınların, ekonomik ve toplumsal bağımsızlığı elde etmesi için mücadelesini sürdürmesi gerektiği dile getirildi. İlgi ile takip edilen program sonunda başkan Özlem Kara, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

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