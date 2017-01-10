TORUNU PARA İÇİN KATLETMİŞLER

10 Ocak, 2017

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Kâmil Yılmaz

LUDWİGSHAFEN – Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinde geçtiğimiz hafta Salı günü kaçırılan ve Cuma günü ölü olarak bulunan Samsunlu işadamı İsmail Torun’un (49) para için öldürüldüğü açıklandı. Frankenthal Başsavcısı Hubert Ströber, yaptığı basın açıklamasında; kaçırılma ve öldürmenin politik bir yanı olmadığını vurguladı.

ÇETE’NİN İLK VUKUATI DEĞİL

Merhum işadamı İsmail Torun’u öldüren katil zanlıları olan biri 49 diğeri 37 yaşındaki erkek ve 42 yaşındaki bir kadının tutuklandığına da dikkat çekilen açıklamada; cinayeti işleyen zanlıların 26 Kasım 2016 tarihinde aynı şekilde katledilen 64 yaşındaki bir İtalyan işadamının öldürülmesinde de sorumlu oldukları üzerinde durulduğu kaydedildi.

Her iki cinayet olayında kurbanlara ait otomobillerin Mannheim’da bir sanayi bölgesinde bulunduğuna da dikkat çekildi.

YARDIMSEVER İŞADAMIYDI

200 işçisi bulunan Torun Group GmbH Şirketinin sahibi İsmail Torun, geçtiğimiz 6 Ocak 2017 Cuma günü sabah saat 09.55’te Ludwigshafen yakınlarındaki Bad Dürkheim kasabasının ormanlık bir alanda ölü olarak bulunmuştu. Planlı olarak yapılan kaçırılma işlemi sonrası fidye istemek yerine işadamı İsmail Torun’u arkadaşlarından para talep etmesi sağlanmış ve daha sonra toplanan paranın teslim alınmasının ardından işadamını hunharca katletmişlerdi. 4 çocuk babası İsmail Torun, çevresinde sosyal ve yardımsever bir işadamı olarak çok seviliyordu.

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