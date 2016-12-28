TRABZONLULARDAN BİRLİK VURGUSU

28 Aralık, 2016

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Hurşit Köse

HAMBURG- Kuzey Almanya’da faaliyet gösteren güzide derneklerimizden Hamburg Trabzonlular ve Trabzonspor Taraftarları Derneği (HTTTD) bu yıl 14. kez gece düzenleyerek vatandaşları buluşturdu. Class Düğün Salonu’nda yapılan eğlence gecesine binden fazla vatandaş katılırken, Hamburg Başkonsolosluğu Yardımcı Konsolos Meral Akbilek Koray, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe Hamburg’un yöneticileri, çeşitli sivil toplum dernekleri temsilcileri, Avrupa Urfalı İşadamları Derneği Başkanı M. Emin Süzen, Hollanda-Azerbaycan Türk Kültür Derneği mensupları da etkinlikte yer aldılar.

ZOR GÜNLER GERİDE KALACAK

Dernek Başkanı İlhan Yılmaz, geceye katılanlara ve bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettikten sonra, Türkiye’nin içinden geçtiği zor duruma dikkat çekti. Yurt dışında yaşayan vatandaşların bu tür etkinliklerde biraraya gelerek hasret giderdiğini, ‘birlik-beraberlik’ mesajı verdiğini kaydeden Başkan Yılmaz: “Biz gereken dayanışmayı gösteriyor ve gereken mesajı etkinliklerle veriyoruz. Türkiye’de de aynı hassasiyet gösterilerek ülkemize sahip çıkmalıyız. Şehitlerimizi de rahmetle anıyor ve ailelerine de sabır diliyorum” dedi.

TÜRKÇE’YE ÖNEM VERİN

Hamburg Başkonsolosluğu Yardımcı Konsolos Meral Akbilek Koray Türkçe’nin önemine dikkat çeken konuşmasında, Hamburg’a yakında yeni bir Eğitim Ataşesi’nin gelerek göreve başlayacağını söyledi. Meral Akbilek Koray: “Türkçe ve anadil özellikle çocuklarımız ve buradaki varlığımız için çok önemli. Gelecek nesillerimizin anavatanla bağlarını koparmaması, aynı dili konuşması hep anadile bağlı. Çocuklarınızı Türkçe derslerine gönderin, anadillerini geliştirmesini sağlayın. Böylece kimliğimizi koruyabiliriz” diye konuştu.

DOĞAN’DAN ‘KARDEŞLİK’ KLİBİ

Adeta geleneksel hale gelen etkinlikte sahneye çıkan işadamı ve sanatçı Doğan Öztürk, söylediği birbirinden güzel yöre türküleriyle davetlileri coştururken, yakında bir ‘kardeşlik’ klibi çekerek barışa hizmet edeceğini belirtti. Gecede; Grup 1001 Gece, Trabzon yöresinden sanatçılar Mehmet Tak, Tahsin Terzi ve Gizem Kara sahneye çıkarak davetlilere unutamayacakları bir etkinlik yaşattılar.

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