TRAFİK KAZALARINDA ARTIŞ

16 Nisan, 2017

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SELAHATTİN ÖZDEMİR

NECKARSULM Almanya’da trafik kazaları yükselişte. “Tagesschau”da yayınlanan habere göre 2016 itibariyle ülkedeki trafik kazası sayısı iki Almanya’nın birleşmesinden bu yana en yüksek sayıya ulaşmış bulunuyor. İşin ilginç tarafıysa, trafik kazası sayısı rekor kırarken bu kazalardaki ölü sayısının azalmış olması. Habere göre trafik kazalarında ölenlerin sayısı son 60 yılın en düşük seviyesine geriledi. Motosiklet kazalarında da azalma yaşandığı belirtilirken, kazalarda hayatını kaybeden bisikletli sayısında ise ciddi artış meydana geldiği belirtildi.

ÖLÜMLERDE CİDDİ AZALMA

Almanya’da trafik kazalarında meydana gelen ölüm vakaları sayısının son 60 yılın en düşük seviyesine gerilediği bildirildi. Federal İstatistik Dairesi tarafından açıklanan verilere göre, geçen yıl yollarda meydana gelen trafik kazalarında 3214 kişi yaşamını yitirdi. Bu sayı bir önceki yıl olan 2015’e göre 245 daha az ölüm vakası yaşandığı anlamına geliyor ki, bu da trafik ölümlerinde yüzde 7,1 oranında azalma demek. Kazalarda yaralananların sayısı ise yüzde 0.8’lik bir artışla 396.700 kişiye yükseldi.

2,6 MİLYON TRAFİK KAZASI

İstatistik Dairesi motosiklet kazalarında da azalma yaşandığına dikkat çekerken, trafikte ölen ve bisiklet sürücüsü sayısında ise ciddi artış yaşandığını bildirdi. Nüfus sayısı dikkate alındığında, trafik kazasında hayatını kaybetme riskinin en yüksek olduğu eyalet Mecklenburg-Vorpommern olurken, riskin en az olduğu eyalet Ren-Vestfalya oldu. 2016 yılı, iki Almanya’nın birleşmesinden bu yana en çok trafik kazası yaşanan yıl oldu. 2016’da Almanya sokak, cadde ve otoyollarında yaklaşık 2,6 milyon trafik kazası kayıtlara geçti.

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