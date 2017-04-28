KAZA SONRASI NELER YAPILMALI?

28 Nisan, 2017

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Süleyman Torun

STUTTGART- Bugünkü karayolu trafiğinin yoğunluğunda en dikkatli sürücüler bile diğer sürücülerin hatası veya bir anlık dikkatsizlikleri sonucu trafik kazasına karışabilir. Trafik kazası sadece maddi hasarla atlatılmış olsa bile kaza sonrası nasıl hareket edilmesi gerektiği konusu sürücüler için büyük önem taşıyor. Kaza sonrası emniyet yetkililerine verilen yanlış ifadeden dolayı sürücüler mağdur olabilir. İnsanlar kaza yaptıktan sonra suçlu olmasa dahi şoka girer. Bir çok kazada suçlu ve suçsuz mahkeme tarafından yapılan inceleme sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle olayın heyecanıyla sürücülerin ifade vermekte acele etmemeleri gerekir. Sürücüler kaza sonrası verdikleri ifadede özellikle suçu kabul ettiğine dair açıklamalardan kaçınmalarını tavsiye ediyorum. Kaza sonrası ilk adım olarak emniyet yetkilileri aranmalıdır. Bilinenin aksine az hasarlı kazalarda dahi polis arandığında gelip kaza tespit tutanağı tutmak zorundadır. Kazaya karışan araçların ve olay yerinden fotoğraflar önemli belge niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla kaza sonrası yapılması gereken ilk şeylerden bir tanesi de cep telefonuyla olay yerinin fotoğraflarını çekmek olmalıdır. Mutlaka kendi aracınızdaki hasarların da fotoğrafını çekin. Aksi takdirde karşı tarafın sigortası söz konusu hasarın eski olduğunu iddia edebilir. Eğer kazaya şahitlik edenler varsa mutlaka ismini, adresini ve telefon numarasını not edin. Kaza mahkemeye taşındığı takdirde bu kişilerin ifadeleri büyük önem taşımakta. Eğer kendinizi suçlu görmüyorsanız dahi mutlaka kendi sigortanızı da en geç bir hafta içinde bilgilendirin. Aksi takdirde karşı tarafın dava açması sonucu mahkeme tarafından suçlu olduğunuz tespit edilirse, sigortanızı kazayla ilgili zamanında bilgilendirmediğiniz için, sorun yaşayabilirsiniz. Kazada haklı olduğunuz ortaya çıktıktan sonra karşı tarafın sigortasına Hasar Tespit Raporu (Gutachten) veya Maliyet Tahmin Raporu (Kostenvoranschlag) göndermeniz istenmektedir. Sigortalar raporda belirlenen miktarı fazla bulup tekrar inceleyebilir ve haksız kesintiler yapabilir. Bu nedenle kaza mahkemeye taşınmasa dahi karşı tarafın sigortası ile yapacağınız temaslarda sorun yaşamak istemiyorsanız mutlaka bir avukata başvurmanızı tavsiye ederim. Eğer kazada suçsuz iseniz söz konusu avukatlık masrafları da karşı tarafın sigortası tarafından karşılanır. Kazadaki sorumluluğunuz belirsiz ise de mağdur duruma düşmemek için kesinlikle bir avukata başvurmanızda fayda var. Eğer hukuk sigortanız (Rechtsschutzversicherung) varsa söz konusu avukatlık masrafları da suçlu olsanız dahi sigorta tarafından karşılanır. Karşı tarafın suçlu bulunması durumunda bahsedilen avukatlık masrafları dışında sigortalar aynı zamanda Hasar Tespit Raporu, Maliyet Tahmin Raporu, mektup ve telefonlaşma masraflarını da karşılamak zorunda. Burda dikkat edilmesi gereken önemli husus ise 750 Euro’nun altındaki hasarlarda sigortalar daha hesaplı olması nedeniyle Hasar Tespit Raporu (Gutachten) yerine sadece Maliyet Tahmin Raporu (Kostenvoranschlag) masraflarını karşılıyor. Bunların yanı sıra yaralanma durumunda sürücülerin tazminat hakkı da bulunmakta. Ayrıca yaralanma nedeniyle ev işlerini yapamaz hale gelenler de söz konusu işler için ilaveten tazminat talep edebilir. Ayrıca aracınızın tamir süresi boyunca da ikame araç temin edebilirsiniz. Trafik kazalarının küçümsenmemesi gereken önemli bir yönü de işletme tehlikesi (Betriebsgefahr). Mahkemeler eğer duran bir araca çarpılmadıysa genellikle karşı tarafa işletme tehlikesi nedeniyle yüzde 20 oranında kusur yüklüyor. Işık olmayan ve aksi trafik işaretleri ile belirtilmemiş kavşaklarda geçiş üstünlüğü daima sağdan gelen aracındır. Ancak söz konusu kavşakta, geçiş üstünlüğü sağdan gelen aracın olmasına rağmen, tehlikeyi fark eden sürücülerin durup kazayı önlemesi gerekiyor. Aksi takdirde mahkemeler sağdan gelen aracın da yüzde 20 oranında kusurlu olduğuna hükmedebiliyor. Dolayısıyla hukuk sigortası olmayanların dahi kaza sonrası mutlaka bir avukata danışmalarında fayda var. Avukatlık masrafından tasarruf edeyim derken gereksiz yere sigorta priminiz artabilir veya haksız yere ceza ödeyebilirsiniz. Trafik Hukuku ile ilgili sorunlarınızda size yardımcı olabiliriz.

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