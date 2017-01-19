TRENİN ALTINDA KALDI…VE

19 Ocak, 2017

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Murat Pehlivan

BOTTROP – Almanya’nın Bottrop şehrinde ikamet eden, bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Ayhan Yalçınkaya adlı Türk, Leverkusen garında oluşan inşaat alanını güvenlik altına almak isterken, gelişini fark edemediği treninin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.Polis, yaptığı açıklama ile, olayın tüm yönleriyle araştırılacağını belirtti. Evli ve üç çocuk babası olan Ayhan Yalçınkaya, çevresinde koyu bir Fenerbahçeli ve iyi bir motor sürücüsü olarak biliniyordu. Türk Motorcular grubu olarak bilinen Ruhrpott üyesi olan Yalçınkaya aynı zamanda Kanserli çocuklar yararına etkinlikler yapan Umut Yolu Derneği ‘ ne de yardımları ile biliniyordu.

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