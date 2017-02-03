TRUMP’U ELEŞTİRMEYİN!

3 Şubat, 2017

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Halil Uygun

BRÜKSEL – Belçika2daki en büyük siyasi parti olma özelliğine sahip olan ve federal yapılı Belçika’nın sonuna savunan N-VA (Flaman Milliyetçi Cephe) Partisi aldığı gizli kararı ortaya çıktı. Medyaya sızan haberlere göre N-VA Partililer kendilerine ABD Başkanı Trump hakkında iyi mi kötü mü diye sorulan soruları cevap vermemeleri istendi. Belçika hükümetinin ABD Başkanı Trump’, 7 ülke vatandaşına yönelik giriş yasağı uygulamasını ve göç politikasını tepki göstermemesi de muhalefetin tepkisine neden olmuştu. Bölücü terör örgütü PKK’ya her demde sahip çıkan, savunan ve mecliste ağırlanmasına isteyen N-VA Partisi sadece Başkan Trump’un sol partilere yönelik mücadelesi konusunda konuşmaları, takdir etmeleri ve övmeleri istendi. N-VA Partisi neden ABD Başkanı Trump’e karşı eleştiri yapılmaması konusundaki kararına ise, “İkili ilişkilerimizin zedelenmesinden korkuyoruz. ABD Başkanı Trump ile gayet iyi geçinmemiz gerekiyor” sözlerine yer verilmekte. Flaman Meclisindeki N-VA Partisinin koalisyon ortakları arasında yer alan CD&V ve Open VLD Partisi, mecliste N-VA Partisini kınayarak neden ABD Başkanı Trump’u kınamadıklarına dair açıklamalarda bulunmuşlardı. UGent Üniversitesi siyasi bilim adamı Carl Devos ise yaptığı açıklamada, “N-VA Partisi ABD Başkanı Trump hakkında olumsuz bir söz sarf etmesine beklememek lazım. Aşırı sağ eğilimli ırkçı Vlaams Belang Partisi ABD Başkanı Trump’e övüyor ve destekliyor. Vlaams Belang Partisi böylece sağ kesimin oylarını talip olduğunu belli ediyor. N-VA Partisi de sağ oylara talip olmakta. Diğer yandan ABD’deki sağ partiler Trump’un icraatlarına destek veriyorlar” dedi. Belçika’da İslam karşıtı ırkçılar böylece Türkiye karşıtı PKK terör örgütüne sahip çıktıkları gibi ABD Başkanı Trump’u de destek vermeye devam edecekleri gözlendi

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