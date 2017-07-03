3 Juli, 2017

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Cumhur Özcan

GAGGENAU – Malsch Türk Kültür Derneği’nin organizesinde Malsch Halk Evi bahçesinde düzenlenen kültür festivalinde Türk kültürü tanıtıldı. Malsch Türk Kültür Derneği Başkanı Nihat Çetinkaya etkinlikte yaptığı konuşmada, „Amacımız Malsch kentinde yaşayan Türk, Alman ve diğer milletlerden insanları biraraya getirip kaynaştırmaktı. Bunu başardığımızı umuyorum, zaten görünen tabloda bir kaynaşmanın gerçekleştiğidir. Bu sene ilk defa gönüllü itfaiye derneği de katılarak festivalimize ayrı bir renk kattı. Bu günkü bu tablo, Türk-Alman dostluğunun bozulmayacağı ve tarihi geçmişi olan dostluğun kalıcı olduğunun işareti. Bugün Malsch halkı Türk kültür festivalinde iki milletin birlik ve beraberlik içinde barış ortamında yaşayacağını göstermişti“ dedi. Kültür festivaline katılan çoğunluğunun Alman misafirlerin oluşturduğu yaklaşık 400 izleyici, festivalde unutulmaz anlar yaşadı. Kültür Festivalinde; Bulgar dans grubu Syrtos sahne alırken, Grien Riwwer gitarı ve müziği ile unutulmaz anlar yaşattı. Malsch kentinin yeni halk oyunları grubu, ‚Malsch Türk Halk Oyunları Çocuk Grubu“ efe oyunu ardından Kütahya ile sahne aldılar. İlk defa festivalde sahne alan Malsch Türk Halk Oyunları Çocuk Grubunu çalıştıran İsa Gündüz, “ Gelecek sene halk oyunları grubumuz yarışmalara katılabilecek seviyeye gelecekler“ dedi.

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